Zvončeky z Ľupče vedia privolávať Ježiška

Pre keramikárku Janu Fabry sa Vianoce začínajú už v čase, keď sa potíme v tridsaťstupňových letných horúčavách. Bez jej anjelov, zvončekov a keramických ozdôb si už mnohí ľudia nevedia najkrajšie sviatky v roku predstaviť.

22. dec 2017 o 19:43 Kveta Fajčíková

SLOVENSKÁ ĽUPČA. Pre vyštudovanú umeleckú dizajnérku Janu Fabry zo Slovenskej Ľupče sa Vianoce začínajú dávno pred tým, ako zavíta adventná a vianočná nálada do jej domu pod majestátnym Ľupčianskym hradom.

Už v čase, keď vonkajšie teplomery atakujú tridsaťstupňové letné teploty, vychádzajú z jej pece prví vianoční anjeli, zvončeky na privolávanie Ježiška, či keramické ozdoby. „Musím začínať už niekoľko mesiacov pred Vianocami, lebo pri veľkom množstve objednávok by som to do Vianoce nestíhala,“ hovorí.

Jana študovala na Strednej umelecko – priemyselnej škole v Kremnici a s výrobou drobných dekoratívnych predmetov začala už pred rokmi. „Na začiatku som modelovala predovšetkým z cesta. Je to veľmi vďačný materiál, no má aj svoje nedostatky. Veľmi často totiž výrobky z upečeného cesta navlhnú a nie sú až také trvácne,“ hovorí. Ďalšou jej veľkou záľubou bolo aranžovanie suchých kvetov. Sama si ch sušila a vytvárala krásne kvetinové aranžmány.

Zlom nastal v čase, keď jej manžel zariadil ateliér s keramickou pecou. Celú technológiu sa učila prakticky od začiatku. „Musela som si naštudovať technológiu, zistiť dodávateľov, naučiť sa nanášať glazúru,“ hovorí s tým, že práve pri glazúre si neraz aj poplakala. „Kamaráti mi hovorili, že tak za pol roka sa glazovať naučím, no mne to išlo predsa len rýchlejšie. Na sebe som si musela vyskúšať, ako nastavovať teplotu a akým spôsobom urobiť ktorý efekt. Bola to drina, ale časom to už ide človeku samé od seba,“ dodáva.

Dnes sa už dokáže s keramikou doslova vyhrať a niekedy ju spája aj s kovom, či pedigom. Svoje práce prezentuje na viacerých remeselníckych jarmokoch a pred Vianocami napríklad aj na minitrhoch v banskobystrickom Priore.

Vianočný anjel priniesol najkrajší dar

Hoci keramickí anjeli sú celoročnou záležitosťou, veď každý z nás chce mať pri sebe nejakého anjela strážneho, k Vianociam jednoducho patria. „Nielen preto, že je to pozitívny symbol, no súčasne ho ľudia radi darujú aj ako prejav lásky a ochrany obdarovaného,“ hovorí.

Zažila s ním dokonca aj krásnu príhodu. Jej kamarátka kúpila anjela pre svoju nevestu. Mladý pár sa nevedel dočkať bábätka, no zakrátko po darovaní anjela sa dozvedeli krásnu správu, že nový život je na ceste. Či už išlo o náhodu, alebo či sú medzi nebom a zemou ťažko vysvetliteľné veci, to už nezistíme. No pocit, že nad nami niekto rozprestrel ochranné krídla je predsa len krásny.

Rovnako ako anjeli patria k Vianociam aj zvončeky. „Tento nápad mi vnukla priateľka a určite je to jeden z najkrajších symbolov Vianoc. Čas, keď zazvoní pri večeri zvonček – to je zvuk, ktorý nás sprevádza celým životom,“ hovorí.

Hoci pred Vianocami má najviac práce s distribúciou hotových výrobkov, robí to rada. Hoci niekedy jej zaberie balenie aj pol dňa.

Keď ožívajú Vianoce detstva

Janina umelecká duša sa nezaprie a hoci obdobie pred Vianocami je časovo veľmi náročné, doslova si vychutnáva, keď vo svojom dome vytvorí adventnú a vianočnú výzdobu.

„Moje dve dospelé deti žijú v zahraničí, no Vianoce sú pre nás časom, keď sa všetci stretávame. Chcem, aby vtedy celý dom dýchal tou správnou atmosférou a aby sa každý, kto k nám zavíta, cítil u nás ako dobre,“ hovorí. V každých Vianociach podľa nej ožíva detstvo plné symbolov, tepla a nefalšovanej radosti.