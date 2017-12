Rodina sa druhýkrát narodila. Vleteli s autom do Hrona

Otec s dvoma deťmi vyšli z rieky po vlastných.

29. dec 2017 o 17:45 Kveta Fajčíková

NEMECKÁ. Doslova o zázraku môže hovoriť rodina, ktorá dnes v obci Nemecká v okrese Brezno vletela s autom do Hrona. Auto sa v rieke navyše prevrátilo. Ako informuje polícia na svojej stránke, v čase nehody sa v aute nachádzal 43 - ročný vodič, otec rodiny a jeho dve deti - jedenásťročná dcéra a trinásťročný syn. Podľa doterajšieho zisťovania prišlo k dopravnej nehode tak , že vodič nevenoval na zľadovatelej vozovke dostatočnú pozornosť vedeniu vozidla, následkom čoho dostal šmyk, narazil do zábradlia na moste, ktoré prerazil a auto spadlo do rieky Hron.

Celej posádke auta sa podarilo dostať na breh po vlastných, nik z nich neutrpel vážnejšie zranenie. S ľahkými zraneniami ich previezli do nemocnice v Brezne.

Na mieste zasahovali hasiči aj zdravotnícki záchranári. Ako informovalo operačné stredisko hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici, na zásah vyslali ôsmich hasičov s dvoma autami. Tí sa pokúšali dostať auto z Hrona.

Poícia tiež informuje, že alkohol u vodiča nezistili.