Bystrica plánuje odskúšať v mestskej doprave duobusy

Duobusy ako moderný dopravný prostriedok by mohli v budúcnosti jazdiť do Podlavíc, či ku krematóriu v Kremničke.

3. jan 2018 o 10:50 Kveta Fajčíková

BANSKÁ BYSTRICA. Rozvoj mestskej hromadnej dopravy, ktorá výrazne odbremeňuje životné prostredie, je naďalej jedným z hlavných cieľov vedenia mesta. To v súčasnosti zvažuje otestovať v mestskom prostredí Banskej Bystrice takzvané duobusy, ktoré sa už veľmi dobre uchytili vo viacerých európskych krajinách. Informoval o tom prvý viceprimátor Jakub Gajdošík s tým, že do Dopravného podniku mesta Banská Bystrica zvažujú kúpiť v prvej fáze dva duobusy.

Duobus je hybridný typ vozidla, ktorý spája funkciu autobusu aj trolejbusu. Je to dopravný prostriedok s porovnateľnými trakčnými vlastnosťami v režime pohonu spaľovacím aj elektrickým pohonom. Výhodne sa dá použiť napríklad na trasách, kde sa trolejové vedenie končí a z trolejbusov treba presadnúť na autobusy. Podľa Jakuba Gajdošíka by bola táto nová forma dopravy vhodná napríklad v Podlaviciach, či v Kremničke. V Podlaviciach totiž končí trakčné vedenie pri Rooseveltovej nemocnici a v Kremničke končia trolejbusy vo vozovni. Ak by mohli trolejbusy pokračovať v trase ďalej ako autobus, nebolo by potrebné zdvojovať linky, čo by prinieslo aj ekonomickú úsporu.

„Ak by sa nám podarilo otestovať a zapojiť do dopravy takéto vozidlá, vedeli by sme ušetriť prostriedky na tom, že by autobusy a trolejbusy nemuseli chodiť na týchto trasách duplicitne,“ doplnil viceprimátor s tým, že v súčasnosti nie sú k dispozícii eurofondy na obnovu vozového parku, budú preto musieť na nákup vozidiel postupne vyčleňovať prostriedky z mestského rozpočtu.

Hybridné trolejbusy sú obľúbené napríklad v susednej Českej republike, kde ich nasadzujú predovšetkým na linkách, ktorých koncové úseky už nemajú trolejové vedenie. Jazdia napríklad v Zlíne, Plzni, Opave, či v Hradci Králové.