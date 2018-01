Strateného turistu v Nízkych Tatrách našiel pes. Bol živý, no zaviaty snehom

Horskí záchranári z južnej aj severnej strany Chopka majú za sebou náročnú noc.

4. jan 2018 o 8:30 Kveta Fajčíková

NÍZKE TATRY. Náročnú pátraciu akciu majú za sebou nízkotatranskí horskí záchranári. Včera v neskorých popoludňajších hodinách im oznámila skupina troch turistov, že počas prechodu hrebeňom Nízkych Tatier v oblasti medzi sedlom Poľany a Derešmi, sa im z dohľadu stratil 36-ročný kamarát.

Horská služba na svojej stránke informuje, že partia napokon prišla až na vrcholovú stanicu Chopku, a keď sa dotyčný dlhšiu dobu neukázal a telefón mal nedostupný, kontaktovali horských záchranárov so žiadosťou o pomoc.

"Do terénu odišlo spolu 6 záchranárov HZS a jeden služobný pes zo severnej strany Chopku. Zároveň vyšla na Chopok aj podporná skupina záchranárov z juhu, pre prípad, že by bol nevyhnutný transport," informovali záchranári s tým, že podmienky na hrebeni boli veľmi nepriaznivé, fúkal silný nárazový vietor, viditeľnosť bola vplyvom rozvíreného snehu do troch metrov.

Taktiež pocitová teplota dosahovala hodnoty pod – 10 °C. "Záchranári postupne prešli a prehľadali hrebeň od Chopku a pokračovali až za sedlo Poľany. Nezvestného slovenského turistu napokon pri zlej viditeľnosti označil za sedlom Poľany služobný pes. Bol nájdený živý, zaviaty snehom."

Skupina turistov prespala predchádzajúcu noc v útulni na Ďurkovej a ráno sa rozhodli pokračovať po hrebeni ďalej, kde ich však zastihlo nepriaznivé počasie. Turista po tom, ako ostal na hrebeni sám, sa rozhodol prečkať na mieste zabalený v spacom vaku. Po nájdení bol podchladený a potreboval pomoc." Po zateplení a poskytnutí prvotnej zdravotnej starostlivosti a suchého oblečenia, zišiel istený záchranármi za pomoci lanovej techniky na Tri vody a následne do doliny k hotelu Šverma. Terénnym vozidlom HZS bol prevezený do domu HZS v Jasnej, kde ho vyzdvihli známi," napísali na stránke horskí záchranári.