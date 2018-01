Jama nás bude strašiť ďalej. Mesto na ňu nemá páky

Rozsiahly pozemok v centre mesta je predmetom konkurzného konania, zrejme sa Jamy tak skoro nezbavíme.

4. jan 2018 o 13:18 Kveta Fajčíková

BANSKÁ BYSTRICA. Bývalé parkovisko v blízkosti mestského úradu, kde mal pôvodne stáť parkovací dom s obchodnými a administratívnymi priestormi a ktoré obyvatelia kvôli zanedbanému vzhľadu nazvali Jamou, bude zrejme špatiť centrum mesta aj v nasledujúcom období.

Primátor Ján Nosko informoval, že pozemok je predmetom konkurzného konania a samospráve sa do tohto procesu vstupuje ťažko. „Som s touto témou konfrontovaný aj dvakrát do týždňa, no nie sme schopní ovplyvniť tento proces. Je to otázka konkurzného správcu, súdov a hľadania východísk, ktoré by mohli proces odbrzdiť,“ dodal s tým, že mesto celý proces priebežne sleduje a v prípade nadobudnutia novým majiteľom ponúknu súčinnosť pri vydávaní potrebných povolení a zabezpečí komunikáciu s jednotlivými odbornými útvarmi mesta.

Jama na Námestí slobody sa totiž stala ďalším strašiakom mesta, s ktorým sa už dlho nič nedeje

Pôvodný projekt spoločnosti VAV invest počítal s výstavbou 11- podlažného objektu, investor ho však nakoniec pod tlakom Spoločnosť sľubovala vytvoriť v novom parkovacom dome 204 parkovacích miest, čím sa mali výrazne zlepšiť parkovacie podmienky v centre mesta. Realizácia projektu sa však nadlho pozastavila a nakoniec ju definitívne pribrzdilo spomenuté konkurzné konanie.

Mesto dnes dopláca na zlé rozhodnutia z minulosti. Pozemok pod parkoviskom predalo mesto v roku 2006 spoločnosti Proxima Real, neskôr prešlo vlastníctvo na VAV Invest.