Ján Lunter štartuje transparentný úrad, dnes predstavil víziu

Zriadil napríklad telefónnu linku, na ktorú mu môžu obyvatelia kraja vo vyhradenom čase volať, na webovej stránke budú môcť sledovať jeho týždenný pracovný program.

18. jan 2018 o 11:34 Kveta Fajčíková

BANSKÁ BYSTRICA. Jedným z bodov predvolebnej kampane nového predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja Jána Luntera bolo posunúť transparentnosť svojho úradu, ale aj kraja na vysoký stupeň.

Tieto sľuby začína postupne presadzovať do praxe, hoci niektoré si podľa neho vyžiadajú dlhší čas a prípravu.

S prvými krokmi dnes zoznámil médiá. Lunter informoval, že zriadili telefónnu linku, na ktorej bude obyvateľom kraja k dispozícii každý štvrtok medzi 16 a 17 hodinou. (048/4325602) V prípade, že bude mať v tom čase pracovnú cestu, zastúpi ho poverený pracovník úradu, ktorý túto agendu vybaví a podnety mu bude tlmočiť.

Obyvatelia budú môcť využívať na svoje dotazy a pripomienky taktiež webový portál úradu, kde bude na tento účel zriadený špeciálny formulár. „Priamo na stránke budú môcť súčasne sledovať môj týždenný pracovný program a jednotlivé stretnutia,“ hovorí Ján Lunter s tým, že v oblasti transparentnosti chcú splatiť obyvateľom kraja dlh, ktorý tu zanechalo bývalé vedenie kraja.

Začali spolupracovať s Transparency International

Riaditeľ úradu Matúš Hollý dodal, že už rokovali so zástupcami Transparency International a do budúcnosti nevylúčil v tomto smere ani väčší spoločný projekt. „Už teraz sme sa však zamerali na témy, ktoré predošlé vedenie župy zanedbalo,“ dodal. Je to napríklad zverejňovanie odpovede na žiadosti, majetkových priznaní poslancov a predsedu samosprávneho kraja, či zápisníc z rokovaní zastupiteľstiev. Tie posledné totiž boli z leta uplynulého roka, čo už nové vedenie postupne dopracovalo. Na webe taktiež zverejňujú profesné životopisy predsedu kraja a riaditeľa úradu a postupne pripravujú ďalšie kroky.

„Transparency International nám predstavili tri kroky spolupráce, ktoré chceme postupne napĺňať. Na začiatku chceme realizovať riešenia, ktoré sú základom v stanovení rebríčka transparentnosti,“ hovorí Matúš Hollý.

Personálny audit chcú ukončiť čo najskôr

V súčasnosti na úrade stále prebieha personálny audit, na základe ktorého zostavia jeho budúcu štruktúru. „Nie sme trestná výprava, budeme vychádzať z odbornosti a nie na základe straníckych nominácií, “ dodal riaditeľ. Výberové konania sú pripravení robiť nad rámec zákona.

Podľa Jána Luntera sa mnohé výberové konania nielen na samotnom úrade, ale aj na vedúce posty jednotlivých zariadení, spadajúcich pod kraj, robili bez výberových konaní a na základe straníckej príslušnosti. „ Toto je postup, ktorý je pre nás neprípustný,“ dodal. Župný úrad v súčasnosti zamestnáva 150 ľudí a Regionálna správa ciest 650. Personálny audit chcú podľa Matúša Hollého ukončiť do niekoľkých týždňov, pomáhajú im pri ňom konzultanti.