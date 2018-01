Mali centrálny kúpeľ, hydroterapiu aj odpočinkové haly. Napriek tomu mreli vojaci ako muchy

Po nemocničných barakoch v banskobystrickej mestskej časti Majer zostal iba miestny názov Baráky. A torzo vojenského cintorína, kde končili tí, ktorých sa vyliečiť nepodarilo. V Banskej Bystrici chcú výročie ukončenia 1. svetovej vojny osláviť veľkolepým Monumentom.

24. jan 2018 o 10:22 Kveta Fajčíková

Pri vtedajšej obci Majer stálo 30 nemocničných barakov. Bolo to doslova mesto v meste. (Zdroj: archív)

BANSKÁ BYSTRICA. Pri príležitosti ukončenia prvej svetovej vojny v novembri tohto roka by mali v Banskej Bystrici sprístupniť zaujímavý pamätník s názvom Monument. Ten by mal vyrásť na torze vojenského cintorína v kedysi samostatnej obci Majer, ktorá je dnes mestskou časťou Banskej Bystrice.

Monument by sa mal stať nielen spomienkou na vojakov, pochovaných na tomto cintoríne, ale aj na skutočnosť, že Banská Bystrica bola v rokoch prvej svetovej vojny jedným z centier celoštátnej siete vojenského zdravotníctva v Uhorsku. V majerskej nemocnici stálo 30 barakov, každý so sto lôžkami a bola na ten čas kvalitne vybavená.

Napriek tomu si tuberkulóza, či početné infekcie vyberali svoju daň. A tak pri nemocnici, ktorá mala 2 720 postelí, vznikol aj cintorín pre viac ako 1 300 zosnulých. Do dnešných dní sa z neho zachovalo iba torzo, hroby vojnových obetí pred rokmi prekryla výpadovka na Brezno, či výstavba. Z nemocničných barakov sa nezachovalo nič, iba miestny názov Baráky.

Obnova cintorína je na dobrej ceste

Jana Pelikánová z oddelenia kultúry mestského úradu informovala, že na základe schváleného súťažného návrhu je spracovaná dokumentácia pre stavebné povolenie na výstavbu Monumentu. „V súčasnosti prebieha majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov, aby bolo možné požiadať o stavebné povolenie.

V prípade, že bude vydané a verejná súťaž na zhotoviteľa stavby dokončená do leta, je predpoklad zrealizovania tohto pamätníka do výročia storočnice od konca 1. sv. vojny,“ doplnila s tým, že na Monumente by mali byť základné informácie o cintoríne a mená 1380 padlých vojakov. O podrobnostiach mesto rokuje s víťazmi architektonickej súťaže. O majerskom cintoríne a nemocnici pripravujú aj publikáciu s názvom Tam, kde kvitnú divé maky.

Bol to doslova kolos

Nové zaujímavé poznatky o vojenskej nemocnici prináša aj monotematická publikácia o Majeri, ktorá vyšla na sklonku uplynulého roka.