7 dôvodov, prečo Banská Bystrica vyradila Nitru už po štyroch zápasoch

Mala to byť vyrovnaná séria. Víťaz je napokon jednoznačný.

4. apr 2018 o 9:15 Viktor Háber

BANSKÁ BYSTRICA. Súboj titanov či predčasné finále. Aj takéto prívlastky mala semifinálová séria, v ktorej sa proti sebe postavili dvaja nezmieriteľní rivali. Podľa viacerých prognóz odborníkov malo ísť o vyrovnanú a napínavú sériu, ktorá sa natiahne minimálne na 6 zápasov, obhajca titulu však vyradil víťaza základnej časti už po štyroch stretnutiach.

Banskobystričania si zahrajú štvrté finále v priebehu štyroch rokov a zabojujú o druhý titul v histórii klubu. Tento fakt sám o sebe nie je prekvapením, avšak semifinálovú dominanciu 4:0 na zápasy čakal zrejme málokto. Keď sa ale na sériu pozrieme podrobnejšie, má svoje jasné dôvody.

1. Fyzický hokej

Aspekt, ktorý Nitra nevedela zlomiť po celú sezónu. Bystričania dokonale zužitkovali výšku a robustnosť svojich hráčov. Neustála hra do tela, aktívny bekčeking, nalepenie sa na hráča súpera s účelom neposkytnúť mu ani kúsok priestoru navyše. Ide o zložitý, nielen na fyzické sily a kondíciu náročný typ hokeja, ktorý sa ale zverenci Vladimíra Országha naučili hrať a vedia to zúročiť.

2. Čítanie hry súpera

Barani s Nitrou za posledné 4 roky odohrali viac zápasov, než s ktorýmkoľvek iným tímom. Počas týchto rokov si bielo-modrí udržujú prakticky stabilný a silný káder s minimom zmien, ktorý je zohratý a vie namiešať víťaznú taktiku. Dlhodobo to platilo aj proti Bystrici. Trénerské trio na čele s Orosom však akoby už prekuklo herný štýl Nitry a vie, čo na ňu platí a akú taktiku ušiť, aby bola víťazná. V aktuálnej sezóne barani prehrali z 10 vzájomných zápasov iba raz, aj to až v nadstavenom čase. Z posledných 15 vzájomných zápasov triumfovali trinásťkrát a momentálne ťahajú 9-zápasovú šnúru víťazstiev. Zaujímavosťou je, že od 19.4.2017 ani raz neprehrali pod Zoborom.

3. Jan Lukáš

Má potenciál stať sa najlepším gólmanom v histórii klubu. Pod Urpínom sa počas základnej časti stal druhým najlepším brankárom ligy a v play-off doteraz v žiadnom zápase neinkasoval po 60. minútach viac než tri góly. Za všetko hovorí jeho úspešnosť zákrokov 93,9 % zo semifinálových konfrontácií. Jeho náprotivok Lawson mal úspešnosť iba 88,8 % a doteraz v play-off Čech inkasoval menej gólov (13) ako ostatní účastníci top 4. Lukáš sa vie dokonale zorientovať aj v nátlakových situáciách zo strany súpera, dobre číta hru a zmenšuje súperom strelecký uhol. Rozvahu a chladnú hlavu ukazuje aj počas prečíslení súpera.

4. Bojovnosť obrany

Najnekonzistentnejší článok riadnej časti sezóny je vo vyraďovacej časti pre červeno-bielych najsilnejším. Do defenzívnych aktivít sa zapájajú často aj útočníci, zväčša Bubela, Hrnka či Skalický. Pri situáciách, v ktorých sa Nitrania natlačili pred Lukáša, nastáva okamžité vrhanie sa do striel, blokovanie pukov či ich vyvážanie z pásma. Výborná práca všetkých hráčov v predbránkovom priestore a bezchybná orientácia v hektických momentoch je základom doterajšieho úspechu. Nitra síce dokázala na góly premeniť pár chýb, ktoré barani vyprodukovali. Ich množstvo bolo však tak nízke, že na výhru stačiť nemohli.

5. Nenápadné esá

Vyzdvihnúť treba určite hráčov, o ktorých sa až tak intenzívne nehovorí. Kubka nastrelenými pukmi z diaľky dokáže vybojovať útočné pásmo, výborne dopĺňa útok a v play-off je zatiaľ najlepším obrancom baranov. Lamper si pýta fauly, vyváža puky z obranného pásma pri oslabeniach a kreuje šance pre spoluhráčov. Výbornou prácou sa vyznačuje aj Matej Češík, ktorý neúnavne korčuľuje za každým pukom a je zodpovedný za čiernu robotu országhovcov.

6. Vyrovnané formácie

Nitra sa akoby príliš spoliehala na prvú formáciu. Efektívne útočné trio Paulovič – Krištof – Mikuš ako jediné dokázalo obhajcovi narobiť problémy. Duo Blackwater – Slovák sa javilo byť bez formy a najmä v domácich zápasoch bolo okrem jedného gólu prakticky neviditeľné. Bratia Ručkayovci sú už akoby za zenitom. V prípade Banskej Bystrice ale možno konštatovať, že má 4 vyrovnané formácie, v ktorých sa vďaka spomenutým esám stratia aj slabšie články. Gólovo sa doteraz presadili všetky z nich.

7. Schopnosť udrieť v správnom momente

Banská Bystrica je aktívnejšia smerom dopredu. Gólovo vie udrieť pri akomkoľvek počte hráčov na ľade a skóre 17:8 v semifinálovej sérii hovorí jasnou rečou. Ide však aj o moment, kedy góly padnú. Pri prvej výhre proti Nitre v play-off bol kľúčovým zásah Bubelu 36 sekúnd pred koncom prvej tretiny. V druhom stretnutí prišli 3 góly v prvej 15-minútovke a bolo prakticky rozhodnuté. V treťom dueli sa Nitrania po zásahu na 1:2 mohli dostať znovu na koňa, to by ale nemohli inkasovať gól o 19 sekúnd neskôr a o dve minúty na to ďalší. V rozhodujúcom stretnutí prišla čerešnička na torte, keď barani otočili stav stretnutia z 1:2 na 3:2 v priebehu 13 sekúnd. Hoci nehrajú Stredoslováci okulahodiaci hokej, vedia, kedy udrieť a ako dokonale naštrbiť psychiku súpera.

BONUS – Fanúšikovia

Bolo miernym sklamaním, akej atmosféry sa dočkali hokejisti Nitry v domácom prostredí. Najmä v druhom stretnutí za stavu 0:3 sa štadión prakticky odmlčal a bolo počuť iba bystrické pokriky. Druhý domáci zápas Bystričanov bol úplne iný. Prakticky celé dve tretiny zverenci Országha prehrávali, napriek tomu sa povzbudzovalo hlasno. V takom prostredí sa hokejistom hrá úplne inak a aj súboj dvoch najlepších slovenských fanklubov mal v tejto sérii jasného víťaza.