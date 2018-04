Vladimír Országh: Facka pred play-off nám pomohla. Dlhá prestávka môže skôr uškodiť

Ktoré momenty rozhodli o tohtoročnej účasti baranov vo štvrtom finále v rade a aké sú očakávania? Pýtali sme sa kouča Vladimíra Országha.

9. apr 2018 o 15:24 Viktor Háber

Po základnej časti prevládalo mierne sklamanie zo 4. miesta v tabuľke. V konečnom dôsledku ale vyzeralo, že to skôr mužstvo akoby viac vyhecovalo. Súhlasíte?

– Neoznačil by som to za sklamanie. Základná časť bola veľmi vyrovnaná, dlho sme sa držali na prvom mieste, na ktorom ale mohlo skončiť až 5 mužstiev. Každá prehra nás má posunúť. Naše výkony a hlavne prehra v Mikuláši, kde nás súper prekonal bojovnosťou, či domáci zápas s Popradom nám naznačili, ako nechceme hrať v play-off. Menšia facka pred vyraďovačkou tímu padla vhod.

Hneď vo štvrťfinále prišiel silný súper z Košíc, ktorého barani vyradili po piatich zápasoch. Ktorý moment bol v tejto sérii kľúčovým?

– Silný súper na začiatku znamenal, že každý zápas bol od začiatku pre nás ako finále. Nemali sme sa na čo šetriť. Potvrdilo sa, že play-off rozhodujú detaily, ako výkony brankárov, presilovky, oslabenia či momenty zápasu, ktoré môžu zvrátiť sériu. Jedným z nich bol hneď prvý zápas, v ktorom sme prehrávali 2:0 a otočili sme až v závere. Misky váh to posunulo na našu stranu a hoci sme potom jeden zápas v Košiciach prehrali, bolo tam cítiť energiu, že toto mužstvo si ide za svojím a potvrdilo sa to v ďalšom zápase. Boli sme dobre nastavení fyzicky či mentálne a doma sme to uzavreli ťažkým zápasom, ktorý sa rozhodol až v predĺžení. Takéto momentum chalanov zomkne.

V semifinále by sme za rozhodujúci mohli považovať druhý zápas v Nitre, po ktorom bolo v sérii 2:0. Aké pokyny ste dali hráčom v tejto chvíli, aby dokázali ostať nohami na zemi?

– Play-off je vrtkavé. Nesmiete upustiť zo svojej hry a podľahnúť eufórii. Tímy sú tak vyrovnané, že stačí jeden podarený zápas vonku a opäť hrá všetko v prospech lídra. My máme veľmi inteligentných hráčov, ktorí už play-off zažili u nás či v iných kluboch. Snažili sme sa krotiť emócie a stále si ísť svoje.

Štvrtý zápas vyzeral do 50. minúty mierne kriticky, väčšinu stretnutia sme prehrávali. Ako ste reagovali na tento moment?

– Boli sme v situácii, ktorej sme dovtedy nečelili. Vedeli sme, že Nitra nebude mať čo stratiť, pôjde ako o život a musíme zlepšiť viacero vecí a byť aktívnejší smerom do brány. Nitra nás dlho držala na dištanc, avšak jednogólové či dvojgólové manko v hokeji nič neznamená. Stačí jedna lepšia strela a ste späť v zápase. Nám to vyšlo dvakrát po sebe, prišiel nával energie a súper akoby psychicky odišiel.

Z tohtosezónnych 10 zápasov s Nitrou vyhrala Bystrica až deväťkrát. Aj v play-off to vyzeralo, ako keby ste súpera mali dokonale prečítaného.

– Aj oni mali prečítaných nás v istých situáciách, my ich takisto. S Nitrou sa stretávame každý rok a určitou výhodou môže byť, ak mužstvo dlhodobo nemení káder a pokiaľ nemeníte štýl svojej hry, na čo Nitra ako víťaz základnej časti nemala dôvod, dokážete sa na ňu pripraviť zodpovedne. Znovu rozhodli detaily, najprv, že sme zvládli 10 minút náporu v prvom zápase a celkovo obidva zápasy vonku sa nám podarilo ubrániť ich silné presilovky. V sérii proti Zámkom dali z nich až 8 gólov, teraz iba 3. My sme v nich, naopak, dali dôležité góly, vrátane vyrovnávajúceho v poslednom zápase. Eliminovali sme útočnú silu súpera a skórovali v tom správnom čase. Keď sme vo štvrtom stretnutí rýchlo otočili zápas, všetko sa zvrtlo, prebrali sa diváci, chalani začali „šľapať“. V náročnej sérii sme opäť zvládli lepšie tie maličkosti.

Andrej Kmeč sa v rozhovore pre SME vyjadril, že jeho tímu nesedí fyzický hokej baranov. Tento typ hokeja je podľa neho ako šitý na play-off. Súhlasíte s ním?