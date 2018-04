Michal Hudec: Trenčín má výrazných lídrov, Bystrica funguje tímovejšie

Očakávam tvrdú, ale férovú sériu, hovorí Hudec.

13. apr 2018 o 12:36 Viktor Háber

Banská Bystrica hrá štvrté finále v rade, pričom každú sezónu mala prakticky diametrálne odlišný tím. Čím to je, že si udržuje takúto konštantnú formu každý rok?

– Gro mančaftu tam stále ostáva, najmä mladí chalani, ktorí sa prepracovali na pozíciu lídrov. Určite by som pochválil dobrý skauting. Hráči, ktorí prídu, majú potrebné kvality a vedia do tímu zapadnúť. Od hráčov, ktorí tu boli, má následne mužstvo dobré referencie v zahraničí a nové posily nie sú iba výstrelmi naslepo.

Kanaďania v Banskej Bystrici dokážu zapadnúť do herného systému priam dokonale. Pripisujete to práci Vladimíra Országha?

– Systém, ktorý nastavuje tréner, je dosť kanadský a aj hráči, ktorí sem prídu zo zámoria, sa doňho ľahko dostávajú. Štýl hry je takto nastavený už dlhé roky. Z čias môjho pôsobenia pod Urpínom, ale aj pred ním, si všímam, že nastávajú iba minimálne zmeny, prípadne dolaďovania. Herný systém bol vždy taký tvrdý, čistý, nekompromisný.

Pred začiatkom semifinále Nitry s Bystricou ste hovorili, že u žiadneho z tímov nevidíte slabiny. Kde teda došlo k zlyhaniu Nitry pri prehre 4:0 na zápasy?

– Čakal som od Nitry určite viac. Hoci bolo v základnej časti 5:1 na zápasy, čakal som úplne iný prístup a inú hru. Keď som si následne po semifinále porovnal mužstvá, Nitra sa príliš spoliehala na síce produktívne duo Krištof – Paulovič, tí ale nie sú zatiaľ ostrieľaní natoľko so zápasmi play-off. Sú to mladí chalani a to najlepšie majú ešte pred sebou. V prospech Bystrice rozhodla sila a šírka kádra.

Pri druhej semifinálovej sérii ste zase trafili, že Trenčín vyhrá vďaka lepšiu obranu. V rámci play-off ale doposiaľ majú najlepšiu defenzívu barani. Skúste nám ich porovnať.

– Trenčín v semifinále možno trochu vypadol z obranného tempa. Viac riskoval, a tým pádom dostal aj viac gólov. Keď som si všímal Duklu v základnej časti, bol ich výkon dosť postavený na Valentovi a dobrej prepracovanej obrane, ktorá neumožňovala dorážky. Hoci aj Bystrica výborne bráni, určite neočakávam, že to budú zápasy postavené vyslovene na obrane. Aj z čias, kedy som hrával zápasy proti Trenčínu, išlo o tvrdé útočné duely.

V rámci finále sa očakáva veľký súboj brankárskych kvalít medzi Lukášom a Valentom. Kde vidíte najväčšiu silu obidvoch brankárov?