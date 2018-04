Špania Dolina otvorila letnú sezónu

V obci by chceli v budúcnosti sprístupniť aj banský prekop, ktorý spájal Španiu Dolinu s banskou a archeologickou lokalitou Piesky.

22. apr 2018 o 9:09 Kveta Fajčíková

ŠPANIA DOLINA. Ukážky pravekej tavby medi boli počas víkendu jednou z atrakcií na 13. výročí otvorenia Náučného banského chodníka v Španej Doline. Akciou, ktorú spoločne organizovali obec a banícke bratstvo Herrengrund otvorili v jednej z najnavštevovanejších obcí nášho regiónu letnú turistickú sezónu.

Podľa majstra baníckeho bratstva Herrengrund Daniela Očenáša si budú môcť turisti aj počas tejto letnej sezóny vyberať medzi dlhšou a kratšou verziou náučného chodníka, ktorý prezentuje najzaujímavejšie stavby, banské diela a historické atrakcie obce.

Súčasťou zastavení je aj Múzeum medi, či etnografické múzeum, ktoré prezentuje okrem iného krásu špaňodolinskej čipky. Návštevníci však môžu navštíviť aj Historickú ľudovú školu Jozefa Mistríka, v ktorej sa dodnes vyučuje tak, ako pred desiatkami rokov.

Ďalšími zaujímavosťami náučného chodníka je napríklad Kaplnka Božieho hrobu, ktorá je zmenšenou kópiou Božieho hrobu v Jeruzaleme, či Cisárska štôlňa. V júli 1764 do nej sfárali synovia cisárovnej Márie Terézie. Veľký záujem je už tradične o haldu Maximilián, ktorá predstavuje charakteristickú dominantu Španej Doliny. Nachádza sa v nadmorskej výške 720 - 800 metrov nad morom a vznikala postupne, v priebehu niekoľkých storočí. Predstavuje typický príklad svahových plošných odvalov, pričom prevažná časať domov v obci bola postavená práve z odvalového materiálu tejto haldy. Z vrchola haldy sa ponúkajú krásne výhľady do celého okolia. „Pre mnohých ľudí je lákadlom aj to, že sa tu stále dajú nájsť zaujímavé minerály,“ hovorí Daniel Očenáš.

Banský prekop plánujú sprístupniť

V spolupráci s obcou by chcelo banícke bratstvo v budúcnosti obnoviť a prevádzkovať banský prekop medzi Špaňou Dolinou a lokalitou Piesky.

„Prekop už patrí obci, do budúcnosti však treba dotiahnuť ešte mnoho technických detailov,“ dodal majster bratstva s tým, že v prípade podobných podzemných priestorov platia veľmi prísne bezpečnostné kritériá, ktoré požaduje pri ich prevádzke Banský úrad.

Prekop vybudovali v 20. storočí a slúžil na prepravu rudy a rýchlejšiu dopravu baníkov na Piesky – jednu z najzaujímavejších lokalít pri Španej Doline. Z pôvodnej osady Piesky sa zachovala iba kaplnka a niekoľko banských stavieb. V budúcnosti by prekop mohol slúžiť nielen pre peších návštevníkov, no perspektíva hovorí aj o obnove úzkokoľajky a preprave banským vláčikom,

Archeologické nálezy prezrádzajú, že v lokalite Pieskov sa ťažilo už v staršej dobe bronzovej. Dokumentujú to početné objavy eneolitických kameňomlatov. Najväčší rozmach dosiahla osada v stredoveku, tunajšie medené bane patrili až do 15. storočia banskobystrickým mešťanom.