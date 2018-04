Ocenenie Vínšpacírky získa osobnosť z nášho kraja

Práca Jána Domina, významného vinára a zakladateľ revolučnej myšlienky pestovania ekologického vína, nezostala bez povšimnutia.

BANSKÁ BYSTRICA. Už len pár dní zostáva do Vínšpacírky, ktorá s rekordne vysokou účasťou vinárov a distribútorov, umožní návštevníkom zdegustovať vyše 240 vzoriek vína. Na najkrašom námestí, 28. apríla, zároveň odštartuje letná sezóna spustením fontány, pokúsime sa o nový rekord v sabráži na čas. Aj tento rok odovzdajú organizátori ocenenie Vínšpacírky pre osobnosť z vinárskeho fachu. Tentoraz zostane takpovediac doma, v Banskobystrickom kraji. Získa ho významný vinár a zakladateľ revolučnej myšlienky pestovania ekologického vína, Ján Domin.

Ocenenie udelia organizátori už tretíkrát. Prvé putovalo do rúk prvej dámy enológie Dorote Pospíšilovej, minulý rok si ho prevzal profesor Fedor Malík.

Inšpiroval sa v Paríži

Ján Domin bol spočiatku „len“ zanietený vinár a degustátor, ktorého snom bolo vybudovať rodinné vinárstvo. V jeho živote napokon zarezonovalo niekoľko míľnikov, ktoré sú dodnes významné pre slovenskú enológiu.

V ére Československa patril medzi absolútnu špičku producentov vín a málokto o ňom vie, že v osemdesiatych rokoch sa zaslúžil aj o výrobu prvého slovenského ružového vína. Inšpiráciu načerpal v Paríži. V roku 1991 založil spoločnosť Natural Alimentaria, ktorá prerástla do prvého ekologického rodinného vinárstva. VÍNO NATURAL Domin & Kušický je známe aj návštevníkom Vínšpacírky a patrí medzi tradičných vystavovateľov už od jej založenia. Minulý rok však Ján Domin odišiel do vinárskeho neba. Preto toto ocenenie udelia organizátori in memoriam. Prevziať ho príde Tibor Kušický, zať Jána Domina, s ktorým svoje vinárstvo založil.

„Aj v našom kraji máme zaujímavé osobnosti z oblasti vinárstva, aj keď nie sme úplne typický vinársky región. Ekologické pestovanie vína je dnes už viac rozšírené medzi vinárstvami, no v období kedy táto myšlienka vznikla, to bola nepochybne revolučná cesta,“ hovorí Andrej Patráš, predseda Cechu hostinských. O ceste Jána Domina sa budú môcť návštevníci Vínšpacírky dozvedieť viac z čerstvej knižnej publikácie, ktorú si budú môcť zakúpiť na stanovišti vinárstva počas vínneho festivalu.

Bystrický anjel

Okrem udelenia ocenenia pre osobnosť Vínšpacírky, bude mať premiéru aj ocenenie Bystrický anjel. Ide o tzv. známku kvality, ktorá má do budúcna cieľ takto označené produkty, konkrétne vína, dostať na regionálne pulty.

„Cieľom je vybrať najlepšie vína z nášho kraja, ktoré v nasledujúcom roku budú súčasťou pultov regionálnych produktov na miestach, ktoré sú významné z pohľadu turizmu a cestovného ruchu,“hovorí viceprimátor Martin Turčan.

Ocenenie je udeľované pod záštitou predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja. Prvého anjela získajú produkty z veľkokrtíšskeho vinárstva VÍNO NATURAL Domin & Kušický. Banskobystrického bieleho anjel a získa BIO Sauvignon blanc 2015, výber z hrozna a Banskobystrického červeného anjela Dominus 2012, výber z hrozna.

Lístky na Vínšpacírku sú predaji v prevádzkach Cechu hostinských, ale zakúpiť sa dajú aj online na www.vinspacirka.sk. Počet lístkov je limitovaný a keďže minulý rok organizátori festival kompletne vypredali, odporúčajú nenechávať si zakúpenie lístka na poslednú chvíľu.