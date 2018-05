Fontána v záhrade kaštieľa v Hronseku mala v minulosti unikátne technické riešenie

Pri príležitosti Slávnostného dňa obce Hronsek spustia 12. mája v záhrade kaštieľa aj obnovenú fontánu. Ide o technickú pamiatku, ktorú v minulosti zásobovali samospádom.

6. máj 2018 o 20:02 Kveta Fajčíková

HRONSEK. Obci Hronsek sa podarilo zrekonštruovať fontánu v záhrade barokového Soosovsko – Geczyovského kaštieľa, ktorý patrí do vlastníctva obce. Fontána, ktorej atraktívnosť podčiarkne aj efektívne nasvietenie, sa stane príjemným oživením záhrady kaštieľa a po dlhých desaťročiach začne opätovne slúžiť svojmu pôvodnému účelu.

Starosta obce Miroslav Ostrihoň hovorí, že z archívnych záznamov nie je presne známe, kedy fontánu postavili, bolo to však určite v neskoršom období, než je zaznamenaný zrod samotného kaštieľa. V záznamoch z roku 1860 však už fontána zakreslená je. „Vieme, že do prvej svetovej vojny fontána ešte fungovala, zatiaľ však presne nevieme určiť, či tak bolo aj v nasledujúcich rokoch,“ dodal. Sú radi, že presne na sté výročie od zániku monarchie prichádzajú s takouto zaujímavou historickou aktivitou.

S nádržou v podkroví kaštieľa

V obci sa zachovala jediná fotografia pôvodnej fontány, ktorá pochádzala približne z roku 1907. Fontána mala podľa starostu ojedinelé technické riešenie. V podkroví kaštieľa sa nachádzala nádrž na dažďovú vodu, ktorá fontánu zásobovala systémom samospádu. Iba v časom veľkého sucha nalievali vodu do fontány fyzicky. Dnes by už bolo toto riešenie technicky veľmi náročné, fontánu budú preto zásobovať čerpadlom. „Fontánu by sme chceli v letnej sezóne spúšťať každý deň aspoň niekoľko hodín,“ hovorí starosta s tým, že ich stratégiou je sprístupňovať záhradu domácim obvateľom aj návštevníkom obce.

Obnovu fontány zabezpečovala odborná firma, ktorý vybrali na základe verejného obstarávania. Keďže ide o kultúrnu pamiatku, obnovu konzultovali s Krajským pamiatkovým úradom. Obec na obnovu fontány uspela v dvoch projektoch, takže ju hradili z podpory Banskobystrického samosprávneho kraja a tiež z grantového programu nadácie Slovenskej sporiteľne.

Kaštieľ plánujú obnoviť postupne

Barokový kaštieľ dal v roku 1775 postaviť šľachtic Juraj Géczy, roky však nebol využitý a chátral. Obec dnes na jeho postupnej obnove spolupracuje s tunajším združením Garansek.

Cieľom je nielen obnova kaštieľa samotného, ale aj revitalizácia záhrady a parku.

Kaštieľ vo vlastníctve obce však zďaleka nie je jedinou zaujímavou pamiatkou v Hronseku, tých sa tu nachádza až 19. Patrí sem aj nedávno obnovený Vodný hrad, či drevený artikulárny kostol, drevený artikulárny kostol, ktorý je súčasťou UNESCO. Vo vlaňajšej súťaži o Dedinu roka získal Hronsek ocenenie v kategórii Dedina ako klenotnica.

Odborná porota ju udelila za príkladnú súčinnosť pri starostlivosti o pamiatky hmotného kultúrneho dedičstva a ich využívanie v aktivitách obce a rozvoji turizmu.