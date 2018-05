Organ zo Španej Doliny vyhral, opravy sa zatiaľ nedočkal. Kríva legislatíva

Patovú situáciu, ku ktorej prichádza pri obnove barokového organu, chce ministerstvo riešiť zmenou legislatívy. Hľadajú sa aj možnosti, aby mohli začať organ reštaurovať skôr, než sa tak stane.

21. máj 2018 o 13:41 Kveta Fajčíková

ŠPANIA DOLINA. Pred niekoľkými týždňami zažíval celý banskobystrický región veľkú radosť, keď vzácny barokový organ z Kostola Premenenia Pána v Španej Doline získal najviac hlasov v grantovom programe Poklady Slovenska.

Všetko išlo ako po masle. Grant vo výške 30 tisíc eur prišiel na účet, návrh a projekt na opravu vzácneho hudobného nástroja je vypracovaný už rok.

Iniciátori záchrany organu vybrali aj odbornú firmu Kánský a Brachtl z Čiech, ktorá vlastní všetky certifikáty a potrebné povolenia pre reštaurovanie barokových organov nielen rámci Českej republiky, ale aj v celej Európskej únii.

Prišlo však k patovej situácii. Česká firma sa zatiaľ do opravy tejto kultúrnej pamiatky pustiť nemôže, lebo tieto povolenia na Slovensku neplatia. Súčasná legislatíva je podľa organistu a iniciátora záchrany organu Matúša Kucbela zastaraná, platné zákony sú ešte z roku 1994.

„Kvôli tejto patovej situácii sa teraz konajú stretnutia a zasadnutia rôznych komisií, ministerstva kultúry, Hudobného centra, pamiatkarov a diskutuje sa, či je možné, aby obnovu organu vykonali reštaurátori z Česka,“ dodal.

Zmena legislatívy by podľa neho mohla trvať mesiace, čo by začiatok reštaurovania výrazne posunulo. Aj preto hľadajú s odborníkmi ďalšie cesty, ako začať s obnovou výnimočného nástroja skôr, než to umožní nová legislatíva.

Hovorkyňa ministerstva kultúry Jana Burdová potvrdila, že pripravujú legislatívnu zmenu, ktorá prispeje aj k riešeniu problému v Španej Doline:" Práve k otázke pasportizácie, vyhlasovania za národnú kultúrnu pamiatku a reštaurovania historických organov prebehlo nedávno osobitné rokovanie na pôde ministerstva."

Komplikáciu v tomto prípade podľa nej spôsobila aj opakovaná námietka odborníkov, že pri reštaurovaní historického organu ide vlastne o dve špecializácie z oblasti reštaurovania – samotný hudobný nástroj, kde ide prioritne o zachovanie jeho autentického zvuku a nástrojovú skriňu organu, ktorá je dielom z oblasti sochárstva, maliarstva, či stolárstva.

Na Noci kostolov chcú debatovať aj o tejto téme

Do obľúbenej Noci kostolov, ktorá sa uskutoční 26. mája, chcú tento rok po prvý krát zapojiť aj špaňodolinský Kostol Premenenia Pána.

Ako informoval Matúš Kucbel, bude to predovšetkým organová noc a zrejme posledný koncert na tomto vzácnom organe pred jeho plánovanou obnovou.

Na koncerte vystúpia David di Fiore, Marek Dietrich a Ján Bulla. Počas koncertu sa bude konať aj zbierka na dofinancovanie obnovy špaňodolinského historického organa. Celková suma, potrebná na jeho záchranu je 44 667 eur, aktuálne majú k dispozícii 37 040 eur. Je v tom už zahrnutá aj spomenutá grantová podpora z Pokladov Slovenska.

Po koncerte by chceli zorganizovať aj diskusiu o obnove organu, ktorá sa bude v nemalej miere týkať práve spomenutých legislatívnych problémov okolo jeho záchrany.

Historický unikát

Organ postavili v Kostole Premenenia Pána v roku 1751, jeho staviteľom bol zakladateľ jednej z najznámejších organárskych dielní vo vtedajšom Uhorsku Martin Podkonický.

Historická hodnota hudobného nástroja je obrovská. „Ide o posledný organ na území Slovenska so zachovaným autentickým barokovým zvukom. Píšťalový fond a hracia skriňa sú kompletne dochované, bez vážnejších zásahov,“ povedal Matúš Kucbel.

Ide zároveň o posledný z veľkých organov majstra Martina Podkonického. Po tomto výnimočnom organovom majstrovi zostali už len menšie skriňové organy bez pedála. Organ má obrovskú hodnotu aj vďaka cínovým píšťalám, ktoré majster Podkonický vyrobil z píšťal predchádzajúceho, ešte staršieho nástroja.

Martin Podkonický sa organárskemu remeslu vyučil u Daniela Wallachyho v Banskej Bystrici, od roku 1730 pracoval samostatne a neskôr dokonca získal meštianske práva.