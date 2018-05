Vladimír Moravčík: Dosiahol som maximum. Keby som bol mladší, vyskúšam si aj MMA

Obhajobou titulu organizácie Enfusion vybojoval už 11 svetových triumfov. VLADIMÍR MORAVČÍK (36) z Banskej Bystrice je svetovým fenoménom v thajskom boxe a zároveň aj kickboxe. Nielen o svojej ceste na vrchol sa rozhovoril pre týždenník MY.

22. máj 2018 o 16:30 Viktor Háber

Je o vás dobre známe, že s thajským boxom ste prišli prvý raz do styku na vojenskej službe. Neľutujete, že sa tak nestalo skôr?

– V mladosti som hrával futbal. Ku kontaktným športom som zo začiatku vôbec nemal blízko. Prišlo to neskôr a vôbec to neľutujem, dosiahol som toho dosť za čas, čo sa im venujem. Skôr som mohol ľutovať, že som neodišiel niekam von – trénovať do Holandska či podobných krajín, kde sú šport a jeho finančné ohodnotenie úplne inak rozbehnuté.

Spomínali ste, že váš prvý oficiálny zápas v kariére bol tak trochu komický. Prečo?

– Trénoval som iba dva týždne a na zápas mal nastúpiť môj sparing partner, ktorý ale ochorel a tréner sa rozhodol, že vyšle mňa. Taký čas na tréning je neskutočne málo, neviete techniku a ani to, do čoho idete. Tým, že som športoval, mal som kondíciu, ktorá síce nebola svetoborná, ale na tú dobu stačila. Išiel som do toho, no po prvom kole som kondíciu stratil. Chvalabohu tam vypadla elektrina a museli prerušiť zápas. Vtedy som sa stihol zregenerovať a duel som vyhral.

Momentálne máte na konte 87 zápasov, z toho 79 výhier. Avizovali ste, že chcete toto číslo potiahnuť na métu 100. Držíte sa toho aj naďalej?

– Boli to moje úvahy, ale momentálne ich neriešim. Pokiaľ dosiahnem túto métu, budem sa z nej tešiť, ak nie, nič sa nedeje. Dôležité je teraz pre mňa držať si pevné zdravie a výkonnosť. Nehodlám končiť, ak by ale prišlo k vážnejšiemu zraneniu, je jasné, že v mojom veku už musí byť zdravie prvoradé. Sám cítim, že tá regenerácia je už pomalšia.

Najbližšie vás čaká júlový zápas v Prahe. Ako sa naň pripravujete?

– Dôležité je, že zápas bude pod thajskými pravidlami. Po dvoch rokoch sa teda vraciam k thajskému boxu a k tomu, v čom som bol vychovaný a s čím som začínal. Myslím, že v každom mojom zápase je vidno tento rukopis. Idem do svojej srdcovky a veľmi sa na to teším a chcem sa naň poriadne prichystať. Preto o dva týždne letím do Thajska, čo je pre mňa ako mekka tohto športu najlepšou voľbou.

Venujete sa pred jednotlivými zápasmi častým analýzam súperovej hry a šitiu správnej taktiky, ako to býva napríklad v hokeji?