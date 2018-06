V obci Brusno varili čipkárskô, nazrite tam s nami

Súčasťou tradičného podujatia bol aj bohatý kultúrny program a otvorenie letnej sezóny.

3. jún 2018 o 21:17 JÚLIA THOMKOVÁ

BRUSNO. V Brusne sa včera varilo vychýrené jedlo predkov, nazývané čipkárskô. Jedlo, ktoré kedysi čipkári varili na vozoch, keď cestovali za zárobkom a vozili rôzny tovar vrátane čipiek ďaleko od svojho domova.

Čipkárskô sa tento rok spájalo s oslavami 594. výročia prvej zmienky o obci.„Naša obec má ale oveľa dlhšiu históriu,“ hovorí starostka Viera Krakovská a dodáva: „Obec financovala archeologický výskum v lokalite Starej Mary a našli sa tu pozostatky keltského osídlenia. Myslím si, že každý musí byť hrdý na svoju obec, keď spozná jej históriu,“ dodala.

Tradície predkov v Brusne udržiavajú, o čom svedčí aj počet súťažiacich štvorčlenných družstiev. Tých bolo až 31, čo je naozaj veľmi slušné číslo. Každé družstvo malo svoju „mašinu“, kovový hrniec s roštom v spodnej časti a pevným komínom cez stred hrnca.

Okolo komína sa varí jedlo, základom je mäso, koreňová zelenina, zemiaky, trhance a ďalšie prísady. Nevarí sa na masti, suroviny sa dávajú do vody. Aj preto má jedlo výnimočnú chuť, je sýte, no napriek tomu pomerne ľahko stráviteľné.

Ach, tá vôňa

A vôňu, ktorá sa šírila okolo týchto mašín, ale aj okolo stánkov s rôznymi dobrotami a sladkosťami môže určite najlepšie opísať ten, kto z bohatej ponuky aj ochutnal.

Celú vydarenú atmosféru dotvárali stánky s remeselnými výrobkami z dreva, vyšívanými tričkami, klobúčikmi, opaskami a rôznymi drobnosťami. Kým sme čakali na dovarenie tejto špeciality, zabávali nás deti zo Základnej umeleckej školy, Základnej školy s materskou školou, spolu s deťmi z Centra voľného času v Brusne.

Sprievodný program sľuboval od začiatku skvelú zábavu a účinkujúci sa o ňu aj postarali. Okrem šikovných detí z Brusna sa predstavil aj detský folklórny súbor Prvosienka, folklórny súbor Partizán a prítomných zabávalo aj Spievankovo.

Po práci zábava

Počasie sa síce trochu pokazilo, zo slnečného dňa sa prechodne stal upršaný, nad hlavami sa aj zablýskalo, no na nálade to nikomu neubralo. Ani súťažiaci, ani účinkujúci sa dažďovými kvapkami nedali odradiť a po vyhodnotení navarených jedál sa zabávali až do noci.

Fušeráci nie sú žiadni fušeri

Vyhralo súťažné družstvo Fušeráci, no ich čipkárskô určite nebolo žiadnou fušerinou. Chutilo výnimočne, čo potvrdila aj porota svojím verdiktom.

„Najprv sa zje husté a potom sa to „zachlípe“ polievkou,“ povedali nám o nenapodobiteľnom jedle predkov naslovovzatí odborníci. Podvečer sa Brusnom ozývali hity AC/DC v podaní kapely BAC/DC a neskôr sa o zábavu postarali Horkýže Slíže. Organizátori môžu byť spokojní, Čipkárskô sa aj po 19. raz nadmieru vydarilo a sprievodné akcie, ako výstava miestnych umelcov či detské atrakcie sa podpísali pod deň plný chutných vôní a dobrej nálady.