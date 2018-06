Torzo starej uhoľnej bane pri Badíne chcú zachrániť

Občianske združenie Laurín – Spoznaj zabudnuté má v pláne nielen obnoviť torzo pôvodnej uhoľnej bane, no v spolupráci s obcou aj vybudovať k tejto lokalite náučný chodník.

9. jún 2018 o 9:10 Kveta Fajčíková

BADÍN. Hoci banskobystrický región je preslávený predovšetkým rudným baníctvom, mali sme aj lokalitu, kde sa v minulosti ťažilo hnedé uhlie. Išlo o neveľkú hnedouhoľnú panvu blízko Badína, pričom z tunajších baní sa zachovalo iba torzo polorozpadnutých banských budov.

Banskú históriu, ktorá je raritou regiónu, by chcelo nanovo vzkriesiť občianske združenie Laurín – Spoznaj zabudnuté v spolupráci s obcou. Podpredseda združenia Dušan Dukát hovorí, že hnedé uhlie sa tu začalo ťažiť v 19. storočí, pričom na prelome storočí banská sláva vrcholila, čo výrazne ekonomicky posilnilo aj samotnú obec.

„Z pôvodného banského areálu sa zachovalo do dnešných dní iba torzo a práve to by sme chceli zachrániť,“ hovorí podpredseda s tým, že v plánoch majú aj vybudovanie náučného chodníka k tejto lokalite,“ dodal. Podľa starostu Pavla Hrica by to bol ďalší krok na ceste k turistickému zatraktívneniu obce, ktorá je známa medzi turistami z celého sveta hlavne unikátnymi zachovanými prírodnými hodnotami v Badínskom pralese.

Banská sláva a pád

Záujem o ťažbu v badínskej panve sa začal v tridsiatych rokoch 19. storočia, kedy sa tu robili prvé prieskumy. Ukázali, že v tunajšej panve sa nachádzajú dva sloje hnedého uhlia a lignitu s pomerne kvalitnou výhrevnosťou.

Prvé prípravné práce pre ťažbu sa začali v roku 1837, v tom čase ich riadila banská správa v Španej Doline. Približne z desiatich percent badínskeho hnedého uhlia sa vyrábal decht.

Postupne však prichádzalo k útlmu ťažby, novým impulzom sa stal nový zákon o banskej slobode z roku 1854, ktorý umožnil aj menším spoločnostiam napredovať v banskej činnosti.

Zákon bol súčasne novým impulzom aj pre baňu v Badíne, ktorá prešla do majetku spoločnosti Union a nová etapa sa naplno rozbehla v roku 1892. Na prelome storočí zažíva baňa zlatý vek, čo sa výrazne podpísalo aj na ekonomickej prosperite obce.

Zlaté obdobie však netrvalo dlho a v roku 1913 prichádza k výraznému znižovaniu počtu zamestnancov a klesá aj množstvo vyťaženého uhlia.

V roku 1929 tunajšia baňa definitívne ukončila svoju činnosť.