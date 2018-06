MY s VAMI: Sú mestá v Banskobystrickom kraji Smart cities?

Diskusné stretnutie zo série Smart cities sa tentokrát uskutočňuje na strednom Slovensku.

12. jún 2018 o 21:58 Michal Trško, Marcela Ballová

Spoločnosť Pettipress a.s. pripravila diskusné stretnutie zo série Smart Cities v Banskobystrickom kraji. Pozvaní hostia budú tentoraz diskutovať v hoteli Kaskády v Sielnici pri Sliači.

Diskusiu vám prinesieme prostredníctvom spravodajstva minúta po minúte so začiatkom od 10:00. Ak máte na hostí diskusie otázku, pošlite nám ju mailom na michal.trsko@petitpress.sk, alebo ju napíšte do diskusie pod týmto článkom.

Témy diskusného fóra

Smart agenda v meste

Mobilita a integrovaná doprava v regióne

Možnosti pre rozvoj smart technológií

Diskusia minútu po minúte

10:07: Hostí diskusného fóra víta Peter Dobrota, vedúci obchodu pre Banskobystrický kraj. V krátkosti predstavuje vydavateľstvo, tituly a produkty, ktoré zastrešuje.

10:09: Slova sa ujala moderátorka Ivana Zigová, šéfredaktorka MY novín Žiarskej kotliny. Predstavuje rečníkov za diskusným stolom: Petra Blassa (Business Development Director, Antik Telecom), Tomáša Jašša (Business Development Director, Slovanet), Juraja MIškoviča (prednosta Mestského úradu Žiar nad Hronom), Branislava Valacha (Business Development Director, Resco).

10:09: Slova sa ujal Peter Blass, ktorý predstavuje nové technológie spolonosti Antik Telecom. Hovorí o predplatenom odbere energií pre ľudí, ktoré je jedným z ekonomických riešení pre sociálne slabšie skupiny.

Diskusia Smart city v Banskobystrickom kraji. (zdroj: Jozef Mikuš)

10:16: „Samospráva má byť klientom spoločností, ktoré poskytukjú smart riešenia. Ponuka je skutočne široká. Naše skúsenosti sú také, že pri výbere toho, do čoho sla ideme pustiť, musíme byť uvážliví. Môže byť smart riešenie, ktoré má priniesť ekonomický benefit - zainvestujeme a zároveň šetríme. Ďalej sú to enviromentálne smart riešenia, kde ich hodnota sa ťažšie určuje. Tretím okruhom smart riešení sú zlepšenie kvality života obyvateľov," hovorí Juraj Miškovič, prednosta MsÚ Žiar nad Hronom.

10:18: Zástupca spoločnosti Resco, Branislav Valach tvrdí, že je veľký priestor na smart riešenia pre jednotlivé samosprávy. Zlepšujú kvalitu ľudí a tiež im dáva možnosť viac sa zapájať do diania vo svojom meste a obci. Podľa prieskumu sa deväť z desiatich ľudí zaujíma o to, ako funguje mesto či obec, v ktorom žijú.

10:20: Moderátorka sa distutujúcich pýta, ako je Slovensko na tom so smart riešeniami v porovnaní so zvyškom Európy.

10:21: Tomáš Jaššo: "Z pohľadu samospráv sa to zmenilo v pozitívnom slova zmysle. Prijímajú nové riešenia. Samosprávy majú dostatočné množstvo informácií. Treba sa však na to dívať z pohľadu ľudí, čo im smart riešenia prinesú v prostredí, v ktorom žijú. Podľa mňa Slovensko nepatrí k lídrom, ale pokiaľ sa na to budeme dívať koncepčne a dlhodobo, tak si myslím, že sa vieme posunúť vpred."

10:25: Peter Blass: „Čokoľvek je smart je aktuálne veľmi atraktívne pre každú vládu v krajine.“

10:27: Juraj Miškovič: "V Žiari nad Hronom to vnímam pozitívne. Túto tému treba vnímať koncepčne. Nie každá samospráva, ktorá sa hrdí tým, že je smart, ňou skutočne je. Smart nie sú len dáta a rôzne pripojenia."

10:29: Branislav Valach: "Slovensko určite nie je špičkou v Európe riešenia smart technológií, avšak určite nie ani najhoršie. Dáta, ktoré poskytuje, vedia byť prospešné širokej skupine obyvateľov."

10:30: Tomáš Jaššo predstavuje senzory a produkty spoločnosti Sensoneo. "Firma pôsobí v osemnástich krajinách sveta. Určite je aj na Slovensku zaujímavé vytvoriť nejaký koncept a firmu s pridanou hodnotou, úspešnú na zahraničných trhoch. My vidíme, že smart riešenia v odpadovom hospodárstve, sú vo svete veľmi atraktívne. No a Slovensko je v tejto oblasti hodne ďaleko."

10:34: Zástupca spoločnosti Antik Telecom Peter Blass predstavuje produkty tejto formy. Podľa neho môžu byť smart riešenia, ktoré sú pre Slovensko malé, pre inú krajinu veľké. Je tu priestor posunúť sa ďalej, za hranice našej krajiny."

Peter Blaas – Business Development Director, Antik Telecom. (zdroj: Jozef Mikuš)

10:36: Moderátorka smeruje pozornosť na obce, pre ktoré môžu byť smart riešenia prospešné.

10:37: "V obciach a mestách sa osvedčilo najmä zavádzanie kamerových systémov. Pomáha to pri znižovaní kriminality. Určite by mali obce spolupracovať a združovať sa do väčších celkov," hovorí Tomáš Jaššo. Za príklad dal Rakúsko, kde takáto spolupráca funguje.

10:38: Peter Blass hovorí o nových technológiách v riešení osvetlení obcí, nové siete pre tepelné hospodárstva, online získavanie informácií o spotrebe, kde vie priamo odberateľ ovplyvniť svoj účet, keďže spotrebu si vie skontrolovať."

10:40: Branislav Valach zdôraznil, že je veľmi dôležité, aby samosprávy používali pri práci výpočtovú techniku. Práca s dátami a ich archivovanie zjednodušuje a najmä sprehľadňuje prácu.

10:42: Moderátorka oslovila prednostu MsÚ v Žiari nad Hronom Juraja Miškoviča. Zaujíma ju, čo bolo impulzom pre mesto, že sa začne venovať smart riešenia, keďže ide o pomerne malé mesto s cca 20-tisíc obyvateľmi.

10.44: Juraj Miškovič: "Vytvorili sme nové parkovacie miesta. Dosiahli sme akurát to, že do práce chodí autom o sto ľudí viac. Teraz ideme osadiť nové senzory, vysúťažili sme dodávateľa a tento smart systém sa zavedie. Tiež máme v pláne aplikáciu do smart telefónov, týkajúcu sa tejto problematiky. Na to nadväzuje kamerový systém. Ide nám o to, aby sme mesto sprístupnili aj krátkodobým návštevníkom. Zavedieme časovo obmedzené parkovanie, budeme sledovať ako sa ľudia budú chovať, sledovať obsadenosť parkovacích miest. Nechceme však na parkovaní zarábať a to je práve to smart. Stačí, keď vyberieme od ľudí toľko, čo to mesto stojí." Miškovič priblížil aj problematiku monitorovaného odpadového hospodárstva v meste.

V strede Juraj Miškovič – prednosta Mestského úradu Žiar nad Hronom. (zdroj: Jozef Mikuš)

10:51: Moderátorka sa pýta, ako môžu samosprávy získať peniaze na smart riešenia.

10:52: Juraj Miškovič hovorí o výzvach jednotlivých rezortov vlády. Pripomína, že nie vždy je optimálna koordinácia.

10:54: Peter Blass hovorí o osvedčených riešeniach, dotačnom programe, ktoré ponúka Antik Telecom v prípade kamerových systémov, o malej elektrickej mobilite.

10:58: "Prvá vec, ktorú treba urobiť, dať si do rozpočtov miest a obcí aj balík na inovatívne projekty. Robia to bežne aj firmy. Treba začať, hoci aj v malom. Vôbec to nie je o veľkých peniazoch, ale o chuti a entuziazme. Potom sa sústrediť na to, čo dáva samospráve zmysel, napríklad v súvislosti so zlepšením kvality života ľudí," tvrdí Tomáš Jaššo. Hovorí o malých projektoch, ktoré su už v praxi overené.

Tomáš Jaššo – Business Development Director, Slovanet. (zdroj: Jozef Mikuš)

11:03: Branislav Valach zo spoločnosti Resco predstavuje politiku firmy a najmä projekt, v rámci ktorého poskytuje určite služby slovenským samosprávam bezplatne.

11:06: Juraj Miškovič hovorí o skúsenostiach so smart riešeniami v Žiari nad Hronom, tiež ich zabezpečovaní, ako to funguje vo vzťahu k samotnému občanovi. "Mesto musí mať na túto činnosť samostatné oddelenie, ktoré sa tomu bude venovať. Z praxe vieme, že keď mesto alebo obec nemá nadšenca IT technológií, tak sa nezaoberá ani smart riešeniami."

Hostia diskusného fóra

Peter Blaas – Business Development Director, Antik Telecom

Tomáš Jaššo – Business Development Director, Slovanet

Juraj Miškovič – prednosta Mestského úradu Žiar nad Hronom

Branislav Valach – Business Development Director, Resco

Informácie

Kedy: 13. 6. 2018, 10.00 – 12.00 h, 9.00 – 10.00 h – prezentácia a testovanie zariadení SMART CITY BIKE Kde: Hotel Kaskády, Letecká 19, Sliač-Sielnica Moderátorka: Ivana Zigová