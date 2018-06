Nadácia Volkswagen Slovakia s projektom #PomáhameĎalej pomáhala aj v Banskobystrickom kraji

Dve občianske združenia v Banskobystrickom kraji sa dočkali pomoci. Nadácia spoločnosti Volkswagen Slovakia #PomáhameĎalej sa v rámci osláv svojho jubilea rozhodla podporiť zaujímavé projekty s verejnoprospešným zameraním.

20. jún 2018 o 14:13

BANSKÁ BYSTRICA. Trojdňová výstava projektu #PomáhameĎalej, ktorý v rámci svojej nadácie zastrešuje najväčší výrobca automobilov v našej krajine – spoločnosť Volkswagen Slovakia, spestrila 13. jún v banskobystrickom Europa Shopping Centre. Dva projekty boli podporené finančne a novým automobilom.

"Projekt #PomáhameĎalej sa celoročne zameriava na podporu komunít v regiónoch. V spomínaný deň sa otvorenia výstavy v Banskej Bystrici zúčastnilo desať organizácií zo stredného Slovenska. Mali možnosť bližšie sa zoznámiť s činnosťou tretieho sektora vo svojom regióne,“ priblížila Alexandra Pappová, projektová manažérka Nadácie Volkswagen Slovakia s tým, že podujatiu predchádzalo mesačné hlasovanie na sociálne sieti Facebook. Jeho víťaz získal na rok do užívania nový Volkswagen up!, vrátane príspevku na pohonné hmoty. „Hlasovalo vyše 1200 ľudí, pričom najväčšiu podporu malo Občianske združenie Athéna. Vzniklo v roku 2007 a zameriava sa na pomoc deťom a dospelým so zdravotným postihnutím,“ podotkla manažérka.

Ďalšou ocenenou organizáciou bola Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom (SPOSA) Banská Bystrica. V roku 2001 ju založili rodičia detí trpiacich spomínaným ochorením. „Napriek rôznorodému zameraniu prítomných organizácií sa víťazmi stali práve tie, ktoré sa venujú problematike autizmu, čo potvrdzuje aktuálnosť tejto témy. Ostatné projekty boli zamerané prevažne na vzdelávanie a dopravnú výchovu,“ pripomenula Pappová.

Oceňovanie spestril moderovaný program a vystúpenie speváka Andrewa Maya. Otvorením výstavy divákov sprevádzala herečka Broňa Kováčiková, ktorá priamo na mieste vyspovedala zástupcov prezentujúcich sa organizácií.

Projekt #PomáhameĎalej vznikol pri príležitosti 10. výročia vzniku Nadácie Volkswagen Slovakia. Namiesto pompéznych osláv sa v nadácii rozhodli investovať do komunít.

„Chceme podčiarknuť kontinuitu našej pomoci verejnoprospešným projektom a organizáciám. Do konca roka plánujeme zorganizovať aj ďalšie akcie v rôznych slovenských mestách. Počas nich budú mať možnosť predstaviť svoje projekty aj ďalšie organizácie. Okrem toho sa im naskytne šanca získať podporu pre realizáciu svojho cieľa,“ zakončila manažérka s tým, že najbližšie akcia sa uskutočnia 26.júla v Martine a 24.augusta v Košiciach.

(PR)