O kreslo bystrického primátora sa ako prvý uchádza Igor Kašper

Kandidovať bude ako nezávislý s podporou pravicových strán SaS, OĽaNO, KDH, Sme rodina a Progresívne Slovensko.

27. jún 2018 o 14:09 Kveta Fajčíková

Igora Kašpera dnes prišli do Banskej Bystrice podporiť predstavitelia pravicových strán.(Zdroj: Kveta Fajčíková)

BANSKÁ BYSTRICA. Banskobystrický mestský a krajský poslanec, podnikateľ Igor Kašper dnes oficiálne oznámil svoj záujem uchádzať sa o post banskobystrického primátora. Stal sa tak prvou osobnosťou, ktorá záujem kandidovať oficiálne potvrdila.

Podporiť ho prišli zástupcovia strán pravicovej koalície SAS, OĽANO, KDH, Sme rodina a Progresívne Slovensko. Kašper bude kandidovať ako nezávislý so širokou podporou pravicových strán. Tie deklarovali, že do komunálnych volieb postavia aj spoločnú kandidátku na poslancov mestského zastupiteľstva.

Igor Kašper konštatoval, že jeho hlavný záujem sa sústredí na skvalitnenie života obyvateľov mesta. Riešiť chce výstavbu nájomných bytov pre mladé a menej solventné rodiny a k jeho hlavným cieľom patrí aj zmena systému vo vyberaní parkovného cez súkromnú spoločnosť. „Parkovné by si malo vyberať mesto samotné a ak sa to podarilo inde, verím, že to pôjde aj u nás,“ dodal.

Rovnako chce dosiahnuť zrovnoprávnenie vo financovaní súkromných škôl a škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.

Vážnym problémom podľa neho je aj mesto, zaplavené billboardmi, kde tiež sľubuje nápravu.

V kampani sľubuje realizovať „agendu 10 tisíc“. To je počet ľudí, s ktorými sa chce nielen reálne stretnúť, no súčasne to má byť pre neho zdroj informácií, čo ľudia chcú vo svojom meste zmeniť a čo považujú za kľúčové problémy.

Na kampaň, do ktorej vstúpil dnešným dňom, plánuje minúť 30 – 40 tisíc eur. Časť bude jeho vlastný vklad do kampane, časťou mu prispejú strany, ktoré mu vyjadrili podporu. Zriadi tiež transparentný účet.

Podpredseda SaS Ľubomír Galko konštatoval, že Igor Kašper napĺňa ich predstavy o budúcom fungovaní Bystrice ako prosperujúceho mesta. „Je realista, rozhodný a zásadový a vie spájať,“ dodal s tým, že strany si uvedomujú, že nie všetkým môže byť ako kandidát po vôli. Na mysli mal jeho minulé fungovanie v mestskom poslaneckom klube Smer –SD, SDKÚ DS a SNS, z ktorého neskôr vystúpil.

Boris Kollár zo Sme rodina konštatoval, že spoločný postup pravicových strán pred komunálnymi voľbami vidí ako dôležitý signál. Anna Verešová z OĽaNO zas vyzdvihla jeho program pre mladé rodiny, ktorý zakotvil nielen do snahy budovať nájomné byty, ale aj do zrovnoprávnenia mestských a súkromných škôl.

Igor Kašper kandidoval vlani aj v župných voľbách na predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja,v ktorých zvíťazil Ján Lunter.