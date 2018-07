Pod Ďumbierom si už nápoje v plastoch nekúpite

Na Chate M. R. Štefánika pod Ďumbierom si už turisti nápoje v plastových fľašiach nekúpia. Je to príspevok vedenia chaty k ochrane životného prostredia.

4. júl 2018 o 10:13 Kveta Fajčíková

NÍZKE TATRY. Nápoje v malých plastových fľašiach si už turisti na vysokohorskej Chate M.R. Štefánika pod Ďumbierom, či Štefáničke, ako ju každý nazýva, nekúpia. „Na chate vám načapujeme čo len budete chcieť, ale ak si budete chcieť zobrať niečo so sebou, tak vám to môžeme načapovať už len do vašej fľašky, ktorú môžete použiť opakovane,“ informovali svojich návštevníkov na sociálnych sieťach.

A tento ich status dostal od diskutujúcich takú obrovskú podporu, že to ani sami nečakali.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Plast a hory k sebe nepatria

Chatár Igor Fabricius, ktorý tu chatárči už od roku 1991 hovorí, že táto myšlienka im v hlavách vŕtala už dlho, no pre určitú pohodlnosť, ale tiež záujem hostí o tieto fľašky definitívne rozhodnutie odkladali. „Na chate triedime odpad, ktorý potom odvážam do zberného dvora na Piesok. Sú tam obrovské kopy triedeného odpadu, skla, papiera, ale hlavne plastových obalov,“ hovorí chatár s tým, že práve neúnosná situácia s plastmi ich prinútila konať.

„Po každej letnej sezóne je v doline neporiadok, hlavne čo sa týka plastov. Kamarát napríklad organizoval čistenie okolia cesty od Čertovice po Zadné Halny pri Brezne, popri ceste sme vyzbierali 500 vriec odpadu. A boli to hlavne plasty,“ hovorí.

Motiváciou sa pre neho stal aj dokument o separovaní odpadu v škandinávskych krajinách, kde sú na úplne odlišnej úrovni ako u nás , či otriasajúci dokument o plávajúcich plastových ostrovoch v oceánoch. Ryby ho požierajú a v ich mäse sa dostane do nás.

Poslednou kvapkou bola podľa neho myšlienka z Indie o zákaze používania jednorázových plastových obalov: „Keď to dokážu v Indii, prečo to nemôžeme urobiť aj my,“ hovorí.

Hostia si podľa neho zvyknú a ako správni turisti budú mať na túrach vlastné fľašky, ktoré môžu použiť mnohokrát.

„My na túrach používame camel bagy a máme ich niekoľko rokov, kým nezačnú tiecť,“ hovorí.

S rozhodnutím chaty vyjadrila spokojnosť aj turistka Jana z Banskej Bystrice, ktorá je častým návštevníkom Nízkych Tatier. „Verím, že toto sa stane návodom aj pre ostatných a zďaleka teraz nemám na mysli iba horské chaty. Je to problém, ktorý sa bytostne dotýka každého z nás,“ hovorí.

Obľúbená

Základný kameň jednej z najobľúbenejších nízkotatranských chát položili v roku 1924, leží v nadmorskej výške 1 740 m.n.m. Materiál a tovar na prevádzku chaty vynášajú nosiči, ročne je to približne 40 tisíc kilogramov. Prvú priečku vo vynesených kilogramoch drží práve súčasný chatár. Ako informuje chata na svojej stránke, od roku 1991 sa mu ich sem podarilo vyniesť neuveriteľných 173 291 kilogramov.

K zaujímavostiam chaty patrí aj to, že tu ponúkajú najvyššie čapované nosičské pivo na strednom Slovensku.