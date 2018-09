Múzeum SNP chce ukryť tanky pod zem. Zatiaľ na to chýbajú peniaze

Riaditeľ Múzea SNP Stanislav Mičev otvorene hovorí, že ak sa nenájdu na projekt peniaze, o dvadsať rokov budeme zametať hrdzu.

6. sep 2018 o 14:58 Kveta Fajčíková

BANSKÁ BYSTRICA. Na približne 13, 5 milióna eur odhaduje Múzeum SNP rozsiahlu rekonštrukciu, ktorej súčasťou by bolo nielen vybudovanie novej modernej expozície v prvom nadzemnom podlaží, ale aj technicky náročnej podzemnej expozície, do ktorej by sa presťahoval skanzen ťažkej bojovej techniky.

Zatiaľ čo novú expozíciu v nadzemnom podlaží by dokázali zvládnuť v priebehu niekoľkých mesiacov, pri podzemnej expozícii ide o techniky aj finančne podstatne náročnejší proces.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Na ťahu je hrdza

Exponáty skanzenu – tanky, obrnené vozidlá, húfnice, medzi návštevníkmi obľúbené lietadlo LI – 2 a ďalšie zbrane česko – slovenskej, nemeckej a sovietskej výroby sú totiž vo vážnom ohrození.

Hoci múzeum každoročne investuje nemalé prostriedky do ich údržby, vo vonkajšom prostredí sa nedá zamedziť ich vážnemu poškodeniu.

„Ak sa nebudeme tejto otázke vážne venovať a ak štát nenájde prostriedky, aby tieto exponáty dokázal ochrániť, o dvadsať rokov môžeme prísť s metlami a už iba pozametať hrdzu,“ otvorene hovorí riaditeľ múzea Stanislav Mičev.

Poveternostné vplyvy, ktorým sú exponáty nepretržite vystavené, však nie sú jediným problémom. Ďalším je vandalizmus. Aj pred niekoľkými rokmi sa medializoval prípad, pri ktorom niekto pokreslil jeden z bojových tankov srdiečkami.

Podzemná expozícia je zatiaľ len vo forme štúdie

Pre rekonštrukciu prvého nadzemného podlažia už majú kompletne spracovanú projektovú dokumentáciu, podzemný skanzen zatiaľ existuje len vo forme štúdie. Ak by sa skanzen kvôli technickej a finančnej náročnosti nepodarilo presťahovať pod zem, múzeum má v zálohe aj iné riešenie.