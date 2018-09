V Banskej Bystrici sa o post primátora uchádzajú štyria kandidáti

O poslanecké kreslá sa v Banskej Bystrici uchádza 118 kandidátov, zvolených môže byť 31 v siedmich volebných obvodoch.

12. sep 2018 o 11:26 SITA

BANSKÁ BYSTRICA. O post primátora v Banskej Bystrici sa uchádzajú štyria kandidáti. Opätovne sa do súťaže zapája súčasný primátor Ján Nosko ako nezávislý kandidát s podporou strany Smer. Na stoličku primátora by chcel zasadnúť aj poslanec mestského zastupiteľstva Igor Kašper, ktorého kandidačnú listinu podala koalícia strán SaS, OĽANO, KDH, Sme Rodina - Boris Kollár a Progresívne Slovensko.

Tretím je kandidát strany NAJ Peter Peuker a štvrtým Jozef Sásik za Slovenskú ľudovú stranu Andreja Hlinku. Informácie o podaných kandidačných listinách pre komunálne voľby na post primátora mesta Banská Bystrica a na posty poslancov Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici poskytol agentúre SITA zapisovateľ Mestskej volebnej komisie (MVK) Karol Langstein.

Sedem volebných obvodov

O poslanecké kreslá v Mestskom zastupiteľstve (MsZ) v Banskej Bystrici sa uchádza 118 kandidátov, zvolených môže byť 31 v siedmich volebných obvodoch. Spolu 51 kandidátov na poslancov podalo kandidačné listiny ako nezávislí a 67 nominovali strany alebo koalície. Do súťaže o poslanecké kreslá v krajskom meste sa zapojí Strana zelených Slovenska, Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko, SPOLU-občianska demokracia, Strana moderného Slovenska, Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku, Komunistická strana Slovenska, NAJ - Nezávislosť a Jednota. Kandidačné listiny podali aj dve koalície strán - SaS, OĽANO, KDH, Sme Rodina - Boris Kollár, Progresívne Slovensko a Smer-SD, Slovenská národná strana.



„Kandidačné listiny podané kandidátmi, politickými subjektmi a koalíciami bude verifikovať MVK v Banskej Bystrici, ktorej zasadnutie zvolá primátor mesta do zákonom stanovenej lehoty - do 18. septembra. Po preverení kandidačných listín MVK zaregistruje kandidátov a vyznačí registráciu kandidátov na kandidačnej listine,“ objasnil zapisovateľ s tým, že termín zverejnenia zoznamu zaregistrovaných kandidátov je do 16. októbra.



V Banskej Bystrici budú obyvatelia 10. novembra voliť mestských poslancov v siedmich volebných obvodoch na rozdiel od súčasného stavu, keď je mesto rozdelené na štyri volebné obvody. Počet poslancov v Banskej Bystrici sa nezmení a bude ich 31, čo je maximum pri počte obyvateľov od 50 tisíc do 100-tisíc. V meste pod Urpínom žilo podľa evidencie obyvateľstva k 7. augustu tohto roka 76 545 obyvateľov.