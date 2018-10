Na bystrickej cyklokomunikácii sa baví internet

Urobiť tak veľa chýb na necelých dvesto metroch trasy sa hádam ani nedá – tvrdí Občianska cykloiniciatíva Banská Bystrica.

16. okt 2018

BANSKÁ BYSTRICA. Cyklistická komunikácia, ktorú vybudoval developer obchodného centra OC Point, vyrazila dych radovým Bystričanom aj odborníkom.

Obchodné centrum by mali otvoriť čoskoro a ak sa na čudesnom cyklistickom chodníčku neurobia do tej doby zmeny, bude to podľa Andrey Štulajterovej z Občianskej cykloiniciatívy Banská Bystrica nielen nedôstojná, no predovšetkým nebezpečná cyklistická komunikácia.

Približne 150 - 200 metrový úsek od Huštáku k obchodnému centru Europa vybudoval investor obchodného centra OC Point, keďže mu to vyplývalo z platných zmlúv.

Mesto však už avizovalo, že projekt preberie až po odstránení nedostatkov.

Spísali chyby, spracovali návrhy

„V spolupráci s odborníkom na projektovanie cyklotrás sme prešli trasu meter po metri, spísali sme všetky problémy a technické nedostatky a vrátane návrhov riešení sme ich odovzdali mestu,“ hovorí Andrea Štulajterová.

Podľa nej im však stále nie je jasné, či závažné chyby vznikli počas spracovania projektu, alebo počas budovania cyklistického chodníka.

Chýb je podľa nej neúrekom. Developer napríklad nedbal na predpísanú minimálnu šírku jednotlivých pruhov, ktoré majú namiesto 1,25 metra necelý meter. Ak by sa trasa otvorila v dnešnej podobe, cyklistom by sa stavali do cesty obrubníky, kanálové poklopy a dokonca aj stĺp. Zmätočné je aj značenie.

„Veľmi nás prekvapuje, že odsúhlasenie takéhoto projektu muselo prejsť aj cez dopravný inšpektorát, čo je úplne nepochopiteľné,“ dodáva Štulajterová s tým, že nekvalitné sú aj zelené nátery a smerové šípky cyklochodníka, vyznačené v teréne.

"Šípky sú nielen zbytočne obrovské, no chýba na nich aj protišmyková úprava, čo môže byť hlavne za dažďa veľmi nebezpečné,“ hovorí s tým, že takto riešená komunikácia nie je nebezpečná iba pre samotných cyklistov, ale tiež pre chodcov a vodičov,“ dodala. Ide totiž o mimoriadne frekventovanú časť mesta.

Kritizovanú trasu si už boli prezrieť aj viacerí Banskobystričania. „Tvári sa to ako cyklochodník, ale chýba tam poriadne značenie. Prekvapilo ma aj to, že kanál stojí v trase tak, že cyklista môže do neho ľahko zapadnúť kolesom,“ hovorí obyvateľ mesta Matej Kapusta.

Mesto: Za nedostatky nesie zodpovednosť zhotoviteľ

Hovorkyňa primátora Dominika Mojžišová informovala, že mesto cyklistickú komunikáciu prevezme až po odstránení všetkých nedostatkov.

„Za nedostatky je v plnom rozsahu zodpovedný zhotoviteľ stavby. Objekt OC Pointu vrátane priľahlých dopravných stavieb (cesty, cyklotrasy) stále nie je ukončenou stavbou. V súčasnosti prebieha posledná fáza realizácie. Boli začaté a zatiaľ neukončené kolaudačné konania, v ktorých práve mesto písomne vytklo, okrem iných, aj cyklistickou verejnosťou uvedené nedostatky,“ povedala.

Mesto podľa nej nemôže v žiadnom prípade zodpovedať za nekvalitnú a neodborne vykonanú prácu na súkromnej stavbe: "Stavba bude mestom skolaudovaná až po odstránení všetkých závažných nedostatkov. Kvalita prác je a bude kontrolovaná v súčinnosti s ďalšími orgánmi štátnej správy, ako napríklad Dopravný inšpektorát okresné riaditeľstvo polície, či Inšpektorát práce, pričom spoločnou snahou je to, aby bola stavba funkčná a bezpečná."

Podľa aktuálnych informácií už developer zareagoval na vlnu kritiky a dnes začína v centre Bystrice realizovať prvé zmeny a opravy na cyklochodníku.

Presný rozsah nedostatkov a technických pochybení nájdete TU.