Banská Bystrica sa pripojila ku krásnej akcii Slovensko spieva koledy

Piatimi slovenskými koledami vyslali týždenníky MY Slovensku a svetu posolstvo pokoja, lásky a vianočnej radosti.

12. dec 2018 o 19:31 Kveta Fajčíková

BANSKÁ BYSTRICA. Dnes večer presne o šiestej hodine zaznelo z rôznych miest a obcí Slovenska posolstvo pokoja, lásky a dobrej vôle. Slovensko spieva koledy je pekné predvianočné podujatie, ktoré už po druhýkrát pripravila sieť regionálnych týždenníkov MY.

Z každého miesta, kde sa akcia uskutočnila, zazneli rovnaké koledy - Poďme, bratia, do Betléma, Do hory, do lesa, valasi, Šťastie, zdravie, pokoj svätý vinšujeme vám, Daj Boh šťastia a Tichá noc. Chýbať nemohla pri tejto peknej tradícii ani Banská Bystrica. Spolu s redakciami týždenníkov MY zo stredného Slovenska koledy zaspievali členovia detského folklórneho súboru Prvosienka.

Druhý ročník tejto predvianočnej akcie otvorila zástupkyňa divíznej šéfredaktorky pre Banskobystrický kraj Marcela Ballová, ktorá popriala všetkým ľuďom dobrej vôle krásny zážitok v spoločnosti týždenníkov MY. Veď práve dnes sa spievalo v takmer päťdesiatich mestách a obciach Slovenska a my sme šťastní, že sme takto mohli prispieť k atmosfére Vianoc.

Vedúca súboru Prvosienka Iveta Bariaková je tiež spokojná, že v krásnom predvianočnom čase mohli priniesť do Banskej Bystrice folklórne tradície. Na javisko sa mladí folkloristi postavili už o piatej večer, aby ich program plynule prešiel do akcie Slovensko spieva koledy. "Do vystúpenia sme zaradili vianočné vinše, koledy, ale aj časť betlehemskej hry, ktorá je vždy jedinečná," povedala o prvej časti vystúpenia Iveta Bariaková.

Veľmi sa potešili aj tomu, že z tohto vianočného pásma prešli po hodinovom vianočnom bloku k akcii Slovensko spieva koledy. "Sledovala som ľudí pod hľadiskom, takmer každý spieval s nami. Dokonca sa pridávali aj tí, ktorí možno texty kolied až tak dobre nepoznali," hovorí.

Ľudí na námestí potešili redakcie MY nielen koledami, ale aj výbornými pagáčikmi, osími hniezdami, cédečkami s vianočnými koledami a v tombole sme žrebovali kvalitné vínko. Malým súboristom sme pripravili anjelikov, drevené ozdoby, snehuliačikov a podobne.

Všetkým ľuďom dobrej vôle želajú týždenníky MY radostné a pokojné Vianoce v kruhu svojich blízkych.