Maratónci pobežia s podporou SSE

28. jan 2019 o 10:58

Začiatkom júna atletický štadión na Štiavničkách opäť ožije Banskobystrickým maratónom. Organizátori unikátneho športového podujatia pod Urpínom už spustili registráciu a nadšenci behu si tak môžu v predstihu zabezpečiť svoje miesto na štartovacej čiare.

Beh je pre človeka jednou z najprirodzenejších foriem pohybu a tých, čo objavili jeho čaro, je čoraz viac. Celoročný seriál bežeckých pretekov Marathon BB Tour, do ktorého patrí aj Banskobystrický maratón, vstúpil už do svojho ôsmeho ročníka a postupne sa stal podujatím, ktoré majú vo svojom kalendári zapísané bežci všetkých kategórií a to rozhodne nielen zo stredného Slovenska.

Od tohto roka je jedným z hlavných partnerov Banskobystrického maratónu aj spoločnosť Stredoslovenská energetika, a.s. (SSE). Podľa jej hovorkyne, Michaely Krivej, sa SSE - ako tradičný dodávateľ elektriny a plynu na strednom Slovensku - rada pripojila k podpore športovej aktivity, ktorá už má v regióne takisto svoju tradíciu. „Spoločenská zodpovednosť nie je pre SSE len prázdny pojem. Tak ako podporujeme sociálne, charitatívne, kultúrne a environmentálne aktivity, podporujeme aj tie športové. Navyše, v tomto prípade spájame príjemné s užitočným, pretože beh je srdcovou záležitosťou aj mnohých z našich zamestnancov,“ vysvetľuje M. Krivá

Ako hovorí organizátor podujatia Peter Fabok, ôsmy ročník seriálu bežeckých pretekov Marathon BB Tour už odštartoval večerným behom na sviatok Troch kráľov, pokračovať bude v máji Nemčianskym behom, 8. júna Banskobystrickým maratónom a začiatkom júla pretekom nazvaným Kordícky extrém.

Hlavné podujatie seriálu – Banskobystrický maratón je podľa jeho slov ojedinelou akciou svojho druhu. „Je to jediný večerný maratón na Slovensku aj v Čechách s dobehom na rozžiarený štadión a ohňostrojom. Okrem hlavného maratónu sa už tradične tento rok pobeží aj polmaratón, trojčlenná polmaratónska štafeta, bežecký minimaratón na 4,2 km pre všetky vekové kategórie. Okrem toho sa spoločne s maratónom 8. júna uskutočnia aj Majstrovstvá sveta v polmaratóne naboso, Majstrovstvá Slovenska rezortu Ministerstva obrany v polmaratóne, Majstrovstvá Slovenska kolobežiek, Majstrovstvá Slovenska v inline polmaratóne a takisto aj mimoriadne obľúbený 7 kilometrový hobby pretek na kolieskach všetkého druhu pre celé rodiny s deťmi,“ dodáva Peter Fabok.

Viac informácií aj registračný formulár na všetky preteky na: www.marathonbb.com