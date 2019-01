Vláda odsúhlasila masívnu rekonštrukciu banskobystrickej fakultnej nemocnice

Mala by začať koncom roka 2019, v lete 2023 by mala byť hotová.

30. jan 2019 o 13:13 SITA

BRATISLAVA . Vláda súhlasí s masívnou rekonštrukciou Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta. Uviedol to premiér Peter Pellegrini na tlačovej besede po tom, čo ministri na stredajšom zasadnutí vlády schválili návrh rekonštrukcie Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica, ktorý predložila ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská spolu s analýzou postavenia nemocnice. "Stredoslovenský región si zaslúži takúto významnú investíciu," uviedol Pellegrini. Predpokladaná hodnota zákazky je zhruba 104 mil. eur s DPH.

Už koncom tohto roka

Podľa ministerky zdravotníctva je plánovaná rekonštrukcia v kontexte stratifikácie nemocníc. Mala by začať koncom roka 2019, v lete 2023 by mala byť hotová. Nemocnica sa bude rekonštruovať za plnej prevádzky, pacienti podľa Kalavskej nebudú pociťovať obmedzenia. "Chceme, aby pacient v čo najkratšom čase videl výsledky našej práce, " povedala ministerka . "Nám skutočne záleží na tom, aby boli pacienti liečení v pekných priestoroch, v pekných nemocniciach," dodala.



Stavebné úpravy majú podľa predkladacej správy spĺňať procesné a logistické požiadavky na poskytovanie zdravotnej starostlivosti 21. storočia s ohľadom na potreby pacienta, zlepšenie kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti a zefektívnenie interných procesov.



V priebehu rokov 2017 a 2018 nemocnica pripravovala podklady potrebné k začatiu rekonštrukcie. Výsledkom rekonštrukcie by malo byť ekonomicky optimálne, medicínsky efektívne rozloženie a dimenzovanie pracovísk nemocnice, zohľadňujúce požiadavky na poskytovanie najnáročnejšej zdravotnej starostlivosti v koncovej nemocnici pre spádovú oblasť Banskobystrického kraja a vo vybraných odbornostiach a metodikách pre obyvateľov celej SR.



Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta k 31.decembru 2017 disponovala lôžkovým fondom 901 lôžok a 15 lôžok na dennom psychiatrickom stacionári. Nemocnica má ročne v priemere takmer 34 tisíc hospitalizovaných pacientov, realizuje takmer 465 tisíc ambulantných vyšetrení a 15 tisíc anestézií.



Je mestskou nemocnicou, no zároveň má v rámci okresu a kraja jedinečné postavenie, nakoľko je v spádovej oblasti s 660 tis. obyvateľov jediným koncovým poskytovateľom zdravotnej starostlivosti.

Na hranici životnosti

Podľa návrhu realizácie sú budovy nemocnice na hranici svojej technickej životnosti, ale ako komplex predstavujú fungujúci celok. Doba životnosti stavby ústavného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti je vo všeobecnosti odhadovaná na 30 až 40 rokov, pričom životnosť jednotlivých investičných celkov je diferencovaná jednak z hľadiska účtovného, ale aj morálneho opotrebenia. Areál nemocnice bol skolaudovaný v roku 1982. Po 35 rokoch prevádzky a bez rozsiahlejšej rekonštrukcie už podľa návrhu nespĺňa súčasné požiadavky, tak technické, ako aj procesné.