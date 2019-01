Obyvatelia troch krajov by mali cestovať za jednu tarifu

Predsedovia Banskobystrického, Košického a Prešovského kraja sa dnes dohodli na príprave integrovaného dopravného systému.

30. jan 2019 o 16:56 ETA

KOŠICE. Predsedovia Košického, Prešovského a Banskobystrického samosprávneho kraja sa dnes stretli v Košiciach na zasadnutí SK3. Diskutovali aj o podobe pripravovaného integrovaného dopravného systému (IDS). Ako informovala hovorkyňa Banskobystrického samosprávneho kraja Marcela Glevická, ten by mal umožniť obyvateľom troch krajov cestovať po regióne za jednotných tarifných podmienok.

Prvým krokom k zavedeniu tohto systému je jednotná tarifa v pravidelnej autobusovej doprave, ktorú zavádzajú zatiaľ Košický a Prešovský samosprávny kraj. Od 1. februára bude cestovanie v týchto dvoch župách jednotné a výhodnejšie, pričom vzniknú nové druhy cestovného a zliav. Novinkami sú víkendový lístok pre rodiny s deťmi, zľava pre tehotné ženy a pre držiteľov zlatého Janského plakety.

Pridáva sa Banskobystrický kraj

Ako dnes vyplynulo z rokovaní, pri ďalšom zjednocovaní tarifných systémov bude úzko spolupracovať aj Banskobystrický samosprávny kraj. „Cieľom združenia SK3 je zabezpečiť úplnú kompatibilitu vybavovacích systémov v pravidelnej autobusovej doprave tak, aby mohli cestujúci platiť jedinou čipovou kartou na území všetkých týchto troch samosprávnych krajov. Taktiež sa pracuje na možnostiach uhrádzať cestovné mobilnou aplikáciou, QR kódom či bezkontaktne platobnou kartou. V budúcnosti plánujeme spustiť dobíjanie čipovej karty cez internet. Po zavedení týchto opatrení bude možné rozšíriť jednotný systém z autobusovej aj na železničnú a mestskú dopravu,“ uviedol predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

„Dnes sme sa dohodli na úzkej spolupráci pri koordinácii cestovných poriadkov liniek, ktoré prekračujú hranice krajov. Takouto koordináciou zabezpečíme, aby na seba tieto linky logicky nadväzovali a cestujúci mohli cestovať plynulo a pohodlne. S koordináciou začíname okamžite pri linkách, ktoré spájajú Banskobystrický kraj s mestami ako Poprad či Rožňava,“ uviedol predseda BBSK Ján Lunter.

Koordinácia pri nastavovaní cestovných poriadkov

Predsedovia troch samosprávnych krajov sa dnes rovnako dohodli na spoločnej pripomienke k novelizácii zákona o cestnej doprave, ktorá v súčasnosti prebieha. Župani požadujú posilnenie kompetencií objednávateľov verejnej dopravy pri nastavovaní tarifných podmienok, čo povedie k zefektívneniu integrácie verejnej dopravy. Ďalším krokom k integrácii dopravných systémov troch krajov je koordinácia pri nastavovaní cestovných poriadkov.

Župani sa stotožnili s tým, že bez uceleného dopravného systému nemôže verejná doprava konkurovať individuálnej automobilovej. Od bezhotovostnej platby cestovného očakávajú kraje urýchlenie vybavovania cestujúcich, zvýšenie ich komfortu pri preprave a zníženie nákladov na prevádzku. „Smerujeme k tomu, aby sme v čo najkratšej dobe prešli z fyzického cestovného lístka na virtuálny, a to prostredníctvom mobilnej aplikácie. Tá bude zároveň cestujúcich nasmerovávať na jednotlivé prestupové body a ďalšie spôsoby prepravy. Je to významný moment, ku ktorému by sme sa mali priblížiť, ale na ťahu sú predovšetkým primátori miest, aby vznikli centrálne záchytné parkoviská pri autobusovej a vlakovej stanici,“ konštatoval predseda PSK Milan Majerský.

Predsedovia troch krajov si dali za úlohu spracovať analýzu aktuálneho stavu vybavovacieho a informačného systému verejných dopravcov pre každý z krajov SK3. Potrebné je zhodnotiť napríklad typ a vek hardvéru i softvéru či mieru kompatibility systému so systémom v inom kraji. Od toho sa bude odvíjať harmonogram obnovy vybavovacieho systému dopravcov. V budúcnosti by chceli župy združené v SK3 spustiť aj spoločnú mobilnú aplikáciu pre vyhľadávanie dopravného spojenia a úhradu cestovného.

Okrem integrovaného dopravného systému a novele zákona o cestnej doprave bol predmetom rokovaní samospráv aj program obnovy krajiny.