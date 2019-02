Diskusia so županom Lunterom: Dopravcovia aj župa čakajú na rozhodnutie súdu

Stretnutie so županom v Bystrici.

5. feb 2019 o 9:16 redakcia týždenníkov MY

Stretnutie so županom Jánom Lunterom otvoril riaditeľ obsahu divízie týždenníkov MY Peter Vavro.(Zdroj: Radovan Vojenčák)

Týždenníky MY vydavateľstva Petit Press a.s. v spolupráci s komunikačnou agentúrou M KREO pripravili sériu diskusií s vrcholnými predstaviteľmi ôsmich samosprávnych krajov.

Pokračujeme v Banskej Bystrici v hoteli Dixon, kde v utorok 5. februára debatujeme so županom Banskobystrického samosprávneho kraja Jánom Lunterom a štvoricou diskusných partnerov.

Diskusiu moderuje redaktorka týždenníka MY Noviny Žiarskej kotliny Ivana Zigová.

Témy stretnutia so županom v Banskej Bystrici

Rok vo funkcii župana, pripravované projekty

Rozvoj cestovného ruchu

Verejná doprava, rozvoj dopravnej infraštruktúry

Moderné školstvo, duálne vzdelávanie

Minúta po minúte zo Stretnutia so županom

12.17 Moderátorka dáva priestor na poslednú otázku.

12.12. Predseda občianskeho združenia Barborská cesta Juraj Slašťan sa pýta na možnosti podpory takýchto zaujímavých projektov v cestovnom ruchu. Keďže trasa Barborskej cesty zasahuje do štyroch okresov, je zložitá podpora od oblastných organizácií cestovného ruchu. Matúš Hollý prisľúbil, že krajská organizácia cestovného ruchu bude venovať pozornosť práve podobným projektom a existuje viacero možností, ako sa uchádzať o podporu.

12.05 Marek Modranský z Inštitútu verejnej dopravy apeloval, aby kraj našiel rovnováhu vo financovaní, aby plánovaných 8 mil. eur nešlo len do opráv ciest, ale aj do verejnej dopravy. V opačnom prípade podľa neho hrozí, že premávka skolabuje.

Tiež ho zaujímalo, či župa po skúsenostiach s dopravcami a spormi, ktoré sa skončili na súde, hodnotí toto obdobie už ako rozvojové.

„Sľúbili sme našim voličom, že sa pozrieme na hospodárenie župy,“ zareagoval Ján Lunter. „Našli sme aj iné porušenia, nielen v súvislosti s prepravnými spoločnosťami. Napríklad predaj tlačiarne; stačili ešte 2 splátky a už by bola v majetku župy, ale Marian Kotleba ju vrátil naspäť prenajímateľovi, čo kraj finančne poškodilo,“ uviedol príklad.

„Nie je to averzia voči SAD-kám“. Deklarovali sme, že do súťaže chceme spoločnosti, ktoré sú najbližšie a najviac ich poznáme, aj keď je súťaž otvorená všetkým.

11.56 Hlavné témy oficiálnej diskusie sú vyčerpané, moderátorka otvára priestor na diskusiu pre hostí diskusného fóra.

11.53 Attila Agócs hovorí, že duálne vzdelávanie je potrebné, ale, podotýka, nie je to všeliek.

„Ak väčšinu detí naženieme do škôl s duálnym vzdelávaním, potom do firiem, áno, budeme môcť byť spokojní, ale netreba zabúdať, že potrebujeme napríklad aj zdravotníkov či učiteľov,“ povedal.

11.45 riestor dostala posledná téma, a to moderné duálne vzdelávanie. Ľubomír Kršjak, koordinátor duálneho vzdelávania zo Súkromnej strednej odbornej škole technickej v Žiari nad Hronom pripomenul, že škola si vlani pripomenula už 10. výročie. Je to škola, ktorá pôsobí pod vedením 6 najväčších firiem etablovaných v žiarskom priemyselnom parku.

Rozhodli sa, keďže začali pociťovať nedostatok pracovnej sily, že sa pustia cestou, ktorá už dnes slávi úspech a začínajú mať nových zamestnancov.

Pripravujú si ich sami na svojich pracoviskách – za účasti školy, s jej zainteresovanosťou.

Podmienky, ktoré našej škole firmy vytvárajú, sú veľmi dobré, aj z dôvodu, že vlastníctvo školy je v rukách týchto firiem, preto sa o nás starajú. V rámci kraja patríme určite medzi školy, kde to duálne vzdelávanie funguje najlepšie.

Žiak, resp. jeho zástupca, keďže ešte nemá 18, podpíše s firmou zmluvu. Prvý ročník abolvuje odborný výcvik v našich školských dielňach v modeli, týždeň výcvik, týždeň teoretické vyučovanie. Druhý ročník už nastupuje na odborný výcvik priamo do firmy, pričom máme 98-percentnú uplatniteľnosť našich žiakov na trhu, prakticky všetci, ktorí absolvujú výcvik vo firmách, zostávajú tam pracovať.

11. 30 Vojtěch Kupka hovorí, že v pláne dopravnej obslužnosti by každá obec mala nejaký počet spojov. Keby ale všetky deti cestovali zadarmo, plus by sa prirátali seniorské a iné zľavy, nemali by z toho dopravcovia ani korunu. Preto si treba tieto veci vyjasniť.

11.28 Ján Lunter , že z 2 450 km ciest v kraji je veľká časť v zlom stave. Aj cesty 2. a 3. triedy musia dostať podľa neho finančnú injekciu.

11.23 Prichádza téma stavu ciest v Banskobystrickom kraji. Ján Lunter hvorí, že chcú využiť prostriedky z IROPU. Za dva roky to bude 40 miliónov eur. Chcú vybudovať mosty Ipeľské Predmostie a Vrbovka. Opraviť chcú aj 120 kilometrov ciest povrchov.

11.20 Dostáva sa aj na otázky z pléna, diskutujúci sa pýta na podmienky verejných súťaží. Ján Lunter hovorí o tom, aby sa podmienky súťaže nastavili jasne. Vojtěch Kupka hovorí aj o príklade Bratislavy, ktorá sa dostala do dopravného kolapsu. Do úvahy prichádzajú aj niektoré linky, ktoré tu budú premávať zdarma. Verejné obstarávanie však podľa neho nie je všeliekom.

11.15 Integrovaný dopravný systém (IDS) je o systéme a komunikácii. Najpodstatnejšia je integrácia v rámci BBSK, a to jednotný dopravný systém. Máme autobusovú dopravu a 6 miest, ktoré prevádzkujú MHD, a všetko zabezpečujú 2 dopravné spoločnosti, a to SAD Zvolen a SAD Lučenec.

Pražská integrovaná doprava vznikla v roku 1993, buduje sa 25 rokov. Začínali s 1 človekom, dnes je tam 23 ľudí, je to beh na dlhé trate.

Päť rokov je akurátny horizont, keď sa ukončí návrh systému. Dovtedy vieme ponúknuť už 85 percent prvky IDS. Máme výhodu, že máme zjednotený hardvér so SAD Zvolen, aj s Kkošice a Prešov. S dopravnými kartami sa vieme v krátkom čase dostať na úroveň, aby sme si ich vedeli navzájom uznávať, k spolupráci sa však musia vyjadriť aj primátori a železnice.

11.10: Moderátorka otvorila tému dopravy v kraji.

Ivana Zigová: Autobusy dopravcov SAD Lučenec a SAD Zvolen síce jazdia, kraj má však výhrady k platnosti dodatkov k zmluvám, uzatvretým bývalým vedením kraja.

Tomáš Hollý: Stav je pomerne jednoduchý. My sme sa našimi partnermi zhodli na tom, že sa nezhodneme a vec postúpime na súd. Sústredíme sa na to, čo môžeme vykonať v tomto roku, teda čo môžeme spraviť a súd rozhodne.

Ján Lunter: Prebehli stretnutia, na ktorých sme sa dohodli, že môžu vstúpiť do súťaže a tiež na spolupráci ohľadom integrovaného dopravného systému.

Stretnutie so županom Jánom Lunterom. (zdroj: Radovan Vojenčák)

Vojtěch Kupka: Keď vezmeme, že BBSK má 650-tisíc obyvateľov, my v rámci neho robíme asi jednu tretinu kilometrických výkonov. Ročne asi 7 miliónov cestujúcich, z toho 20 percent sú deti, cestujúce do škôl. Mali sme zmluvu, v rámci nej sa realizovala aj obnova vozového parku, robili sa prieskumy medzi cestujúcimi a tí si cenia najviac cenu a tiež bezpečnosť. V rámci Slovenska môžem povedať, že neprevádzkujeme autobusy staršie ako 10 rokov. Cestujúci vnímajú aj výbavu autobusov. 90 percent je už klimatizovaných. V dobrej viere a súlade s právnymi predpismi sme pristúpili na predĺženie zmlúv. Župa ich spochybnila, vzhľadom k tomu, že sa dotýka veľkého percenta ľudí. Budme rešpektovať právny stav. Súd rozhodol a vydal neodkladné opatrenie. Zaväzuje kraj, aby rešpektoval súčasný právny stav, čo však nebráni tomu, že môžu konať ďalej.

Vojtěch Kupka sa vyjadril aj k téme integrovaného systému: Integrovaný dopravný systém ako taký je o systéme a komunikácii. Keď sa bavíme o spoluprác v rámci jednotlivých krajov, je to pozitívna vec, ale najpodstatnejšia je záležitosť integrácia v rámci BBSK. Vieme, že máme verejnú autobusovú dopravu, ktorú zabezpečuje kraj, tiež šesť miest s mestskou autobusovou dopravou. Je veľkou výhodou, že v mestách ju zabezpečujú dve spoločnosti – SAD Lučenec SAD Zvolen. Pražšká integrovaná doprava sa buduje 25 rokov. Začínala s jedným človekom, dnes má 100 ľudí. Je to beh na dlhé trade. Takže môžeme budovať a komunikovať a aj v súčasnosti vieme našim cestujúcim ponúknuť prvky integrovaného systému. Máme veľkú výhodu Lučenec aj Zvolen má jednotný hardvér. Podstatné je, že je potreba je si sadnúť, komunikovať, zainteresovať do toho kraj, primátorov dotknutých miest, dopravcov – SAD Lučenec, SAD Zvolen a zástupcov železníc.

11.00 Ako udržať turistov na viac ako jednu noc? Zamýšľa sa Ján Lunter. Naším cieľom je zvýšiť štatistiku z 1,7 ubytovaní prespaní na 2,5 milióna. Ako to dosiahnuť? Budovaním informačných centier, ako sme otvorili teraz na Horehroní, teraz chceme aj v iných lokalitách, vrátane južných okresov.

Za horami za dolami je značka, ktorá vznikla, propagujeme ju cez rozprávanie Pavla Dobšinského, pretože náš kraj je čarovný, a prezentuje, čo je za kopcom aj na rovine.

Keď som bol na Muránskom hrade, videl som tam asi 10 návštevníkov, uviedol príklad. Keď som zliezol do doliny, zavolal na starosta na „sysľovisko“, je pri ceste. Tam bola asi stovka detí s rodičmi.

Do Vlkolínca, čo je chránená pamiatka z UNESCO, som doviedol hostí z USA. Áno, páčilo sa im, no viac ich zaujali sliepky či husi v dvoroch domov. To je to, čo potrebujeme: živý vidiek, ktorý vymiera.

Hovoril som tiež s japonským veľvyslancom majú zastúpenie vo Viedni a vedia svojim ľuďom ponúknuť výlet do Bratislavy. Ak sa naše cestovné kancelárie spoja s japonskými zastupiteľstvami, ich cesty môžu viesť aj do nášho kraja.

Vojtěch Kupka – predseda predstavenstva, SAD Lučenec, a. s. (zdroj: Radovan Vojenčák)

10.50 Vojtech Kupka hovorí o rozvoji cykloturistiky. Kráľová Hoľa viem si predstaviť modelový príklad, že zo Šumiacu prídu autobusom, nie autami, musíme im ponúknuť trasy, zábavu a príležitosti na turistiku.

10.45 Ján Lunter spomenul Majstrovstvá sveta v biatlone, podľa neho je to zaujímavý projekt, na ktorý prišlo 5000 pretekárov. Všetci boli niekde ubytovaní, niečo skonzumovali. Okolo 150-tisíc sme dali na zjazdovku, ale bola to dobrá investícia, vidia naše krásu, poznali nás aj cez našu kuchyňu, určite sa mnohí znova vrátia.

10.44 Čo sa týka rozvoja cestovného ruchu, slova sa ujal Attila Agócs. Vyzdvihol spoluprácu dvoch regiónu v rámci OOCR Podpoľanie a Novohrad. „Funguje skutočne dobre. U nás máme troch zamestnancov a prináša to ovocie. Dlho sme v tejto oblasti tápali, nemali sme dostatok financií, najmä čo sa týka personálnej oblasti. Podporilo sa viacero projektov – Sklárska cesta, sprístupnenie fiľakovského podhradia, rekonštrukcia hradnej veže na Šomoške, drevenica Štefana Nosáľa ... Rovnako skvelou vecou je posilnenie cezhraničnej dopravy, tiež aktuálny skibus, ktorý spropaguje naše lyžiarske strediská.“

10.34: Moderátorka odovzdáva slovo Attilovi Agócsovi, ktorý za symbol slovensko - maďarských vzťahov z hľadiska rozvoja cestovného ruchu, kultúrneho dedičstva aj prírodných daností považuje hrada Šomoška. "Je symbolom nášho geoparku, v ktorom máme unikát na úrovni UNESCO," pripomenul. Ľubomír Kršjak dáva do pozornosti najmä históriu banských miest.

10.30 Diskusia pokračuje prioritami kraja. Medzi ne patria aj cesty. "Ľudia, ktorí nás hodnotia, nás hodnotia najmä cez cesty. Keď si vezmeme balík z podielových daní, ktorý máme k dispozícii, tak je tu niečo aj na cesty. Takže skutočne máme záujem pokračovať v ich rekonštrukciách a tiež mostov, ktoré boli zdevastované počas vojny, napríklad Vrbovka, Ipeľské Predmostie.

Stretnutie so županom Jánom Lunterom. (zdroj: Radovan Vojenčák)

10.22 Moderátorku otvorila tému zdravotníctva a možnej ďalšej spolupráci so Svetom zdravia. Župan pripomenul, že keď som nastúpil do funkcie, už bola zmluva ohľadom nevyužívaných pavilónov v Žiari nad Hronom aj Rimavskej Sobote chválená. Podotkol, že kraj má 1130 prevádzkovateľov všeobecných ambulancií a snaží sa im podať pomocnú ruku.

"Kraj veľkou mierou participuje aj na povinnostiach miest a obcí, najmä čo sa týka seniorov v DSS. Župa sa stará o 40 percent týchto klientov. Máme v pláne preinvestovať financie na vytvorenie špecializovaných pracovísk. Chceme samosprávy motivovať k budovaniu zariadení pre seniorov. Pripomína, že úrad je pripravený podávať informácie a objasniť legislatívu v tomto smere," hovorí Ján Lunter.

10.20 Župa sa rozhodla založiť sociálny podnik. Ponúkne informácie aj pre tých, ktorí ho chcú založiť. Je predovšetkým určený pre dlhodobo nezamestnaných z marginalizovaných komunít. "Hľadali sme pre nich prácu, ktorú náš kraj potrebuje. Pomáhajú pri údržbe ciest a majetku župy, ktorý je v zlom stave," hovorí Ján Lunter.

10.17 Reaguje Matúš Hollý. "V čase, keď úrad opúšťal predošlý župan, tak tu pracovalo 155 ľudí. Je faktom, že čo sa týka pomeru samospráv v kraji k počtu zamestnancom úradu, sme na tom v rámci Slovenska najnižšie. Počítame, že počet zamestnancov sa zvýši tak, aby bolo vedenie úradu maximálne efektívne."

10.13 Slova sa ujal župan Ján Lunter. Hodnotí svoje začiatky v tejto funkcii. Tvrdí, že úrad bol de facto nefunkčný. Hľadali sa cesty, ako úrad obsadiť novými ľuďmi. "Vymenili sme asi 30 zamestnancov. Župu nastavili približne na stav, v akom stave bol, keď ho opúšťal pán Maňka, najmä čo sa týka administratívy, t. j. 170 ľudí."

Matúš Hollý – riaditeľ úradu Banskobystrického samosprávneho kraja. (zdroj: Radovan Vojenčák)

10.09: Moderátorka predstavuje hlavných diskutujúcich.

10.00 Peter Vavro, divízny šéfredaktor regionálnych týždenníkov MY víta hostí v mene zástupcov vydavateľstva Petit Press a s., a odovzdáva slovo moderátorke Ivane Zigovej.

- Diskusné stretnutie so županom Jánom Lunterom sa začne od 10:00. V rovnakom čase odštartujeme z neho aj online prenos minútu po minúte.

Hostia stretnutia so županom

Ján Lunter – predseda Banskobystrického samosprávneho kraja

– predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Matúš Hollý – riaditeľ úradu Banskobystrického samosprávneho kraja

– riaditeľ úradu Banskobystrického samosprávneho kraja Attila Agócs – primátor mesta Fiľakovo, poslanec BBSK

– primátor mesta Fiľakovo, poslanec BBSK Vojtěch Kupka – predseda predstavenstva, SAD Lučenec, a. s.

– predseda predstavenstva, SAD Lučenec, a. s. Ľubomír Kršjak – koordinátor duálneho vzdelávania, Súkromná stredná odborná škola technická, Žiar nad Hronom

Dátum: 5. február 2019 / Hotel Dixon, Banská Bystrica / 10.00 – 12.30 hod. Moderátorka: Ivana Zigová / Dress code: business casual