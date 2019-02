Namiesto pamätníka budú mať Ján a Martina v Bystrici neviditeľný nápis

Nápis ožije v momente, keď zaprší.

21. feb 2019 o 14:45 Kveta Fajčíková

BANSKÁ BYSTRICA. V Banskej Bystrici dnes spomínajú na Jána Kuciaka a Martinu Kušnírovú už od rána.

Hoci zhromaždenie k prvému výročiu ich smrti sa uskutoční podobne ako v iných mestách až o piatej popoludní, už v dopoludňajších hodinách otvorili v Záhrade – Centre nezávislej kultúry mikrofestival Percepcia. Časť umeleckých diel z neho presunú pred začiatkom zhromaždenia priamo na Námestie SNP.

Dobrovoľníčka mikrofestivalu Karin Wágnerová z Akadémie umení hovorí, že ide o jednodňovú umeleckú prezentáciu desiatich mladých umelcov a Iniciatívy vizuálnych umelcov s názvom Reakcia.

Autori približujú verejnosti prostredníctvom svojich diel, ako vnímajú aktuálne dianie na politickej scéne a ako zmenila ich životy a tvorbu smrť Jána a Martiny.

Zaujímavou témou oslovil napríklad Martin Bízik. Jednoduchý hrnček na stene miestnej kaviarne by ste možno vnímali ako príjemnú kaviarenskú dekoráciu. V prenesenej rovine sa však takto môže divák fiktívne započúvať do rozhovoru Jána Kuciaka s Mariánom Kočnerom.

Ten istý autor prišiel aj s myšlienkou pera, poháňaného motorčekom. Na papieri zanecháva stopu mechanicky vytvorenej abstraktnej kresby, čarbanice. Kinetický objekt symbolizuje podľa autora monštróznu snahu populistických politikov a vplyvných ľudí násilne zasahovať do práce investigatívnych novinárov.

Ivana Šáteková zas vo svojej sérii postáv z hliny zobrazuje známe osobnosti, ktoré sa za svoje verejne prezentované názory stretávajú s vyhrážaním.

Súčasťou mikrofestivalu sú, resp. v priebehu dneška ešte budú autorské kresby na tričkách od Viktórie Jehlárovej, mapping premietaný na múr v Záhrade od Veroniky Šmírovej a Lourdes Ruiz, či obraz Róbertkovia vo vani od Natálie Šimonovej. Ten je svojskou reminiscenciou na fotografiu Tibora Huszára, ktorý kedysi zvečnil Lasicu a Satinského vo vani plnej vody. Maľbou autorka ironicky komentuje bývalého premiéra a ministra vnútra, ktorí napokon museli odstúpiť.

Slzy dažďa

Počas popoludňajšieho zhromaždenia predstavia na Námestí SNP aj neviditeľný nápis All for Jan and Martina autorky Gabriely Birošovej. „Je vytvorený špeciálnym náterom a ako nemonumentálny monument sa zjavuje len za daždivého počasia.

Tak ako je živá spomienka na Jána a Martinu prítomná v našich srdciach a zhmotnená v protestných stretnutiach, aj nenápadný, zdanlivo neviditeľný nápis nám pripomína spoločne zdieľaný a stále prítomný verejný záväzok, ku ktorému sa prihlásila veľká časť slušnej a spravodlivej spoločnosti,“ priblížila kurátorka výstavy Zuzana L. Majlingová.

Keďže v Banskej Bystrici to zatiaľ na dážď nevyzerá, nápis zrejme budú musieť počas performance poliať vodou.