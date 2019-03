Akordeón a hip – hop? Bystrický hudobník búra stereotypy (+ VIDEO)

Cez projekt s názvom Akordeónový experiment chce Tomáš Valiček ukázať, že akordeón nie je iba ľudovým nástrojom, ale je možné ho využiť aj pri rape, hip – hope, rocku, či popovej hudbe.

6. mar 2019 o 8:57 Kveta Fajčíková

BANSKÁ BYSTRICA. Nebojí sa výziev, ani experimentov. Talentovaný dvadsaťšesťročný akordeonista Tomáš Valiček sa snaží rúcať hudobné stereotypy o tom, že akordeón je ľuďmi vnímaný takmer výhradne ako ľudový nástroj.

V Banskej Bystrici sa pustil do projektu s názvom Akordeónový experiment, cez ktorý chce ukázať, že tento nástroj sa dá veľmi dobre využiť napríklad aj pri hip – hope, rape, rocku, či pope. „Je to projekt, kde chcem ukázať akordeón v inom svetle a tak ho pozdvihnúť. Rád ľuďom ukážem, že sa hodí takmer do všetkých hudobných žánrov,“ dodal.

Akordeón trochu inak

Študent Akadémie umení v Banskej Bystrici nemá ďaleko od slov k činom a tak už vznikli cover verzie skladieb od rôznych známych interpretov, napríklad Kaliho, Riša Müllera, Majka Spirita, Adama Ďuricu a podobne.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/Rr2K52Q2J6E

„Oslovil som interpretov, ktorých som do tohto projektu aranžoval a boli veľmi príjemne prekvapení výsledkom,“ dodal s tým, že ich oslovila farebnosť, rozsah a možnosti tohto hudobného nástroja. Nahral osem skladieb – od rapu až po balady a svoj projekt by chcel posúvať ešte ďalej. Nevylučuje, že do projektu osloví aj niektorých známych zahraničných interpretov.