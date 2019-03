Zadržali muža, ľudí rušil ohňostrojmi. Vyhrážal sa aj bystrickému primátorovi

Ján Nosko podal niekoľko trestných oznámení, muža už zaistili.

10. mar 2019 o 22:57 Kveta Fajčíková

BANSKÁ BYSTRICA. Obyvatelia Banskej Bystrice sa v poslednom období na sociálnych sieťach sťažovali, že ich počas noci, niekedy dokonca nadránom budia ohňostroje a pyrotechnické výrobky.

Hoci pre používanie zábavnej pyrotechniky a ohňostrojov platia presné pravidlá, niekto nezodpovedný im poriadne otravoval život. Zdá sa však, že sa v tomto smere vyjasnilo a obyvatelia budú môcť spať bez hluku. Dotyčný muž totiž nielen robil z bežných nocí Silvestra, no súčasne sa aj vyhrážal primátorovi Banskej Bystrice Jánovi Noskovi. Ten dnes zverejnil podrobnosti na svojom profile.

"Priatelia, už niekoľko víkendov po sebe terorizuje naše mesto istý pán, ktorý po nociach odpaľuje pyrotechniku. Žiaľ, keď niekto odpáli ohňostroj, môže mu byť udelená iba pokuta v priestupkovom konaní. Taká je legislatíva a naši mestskí policajti ju vždy dodržia. Spomínaný občan si však z toho nič nerobí, pokutu zaplatí, policajtom sa smeje do tváre a o pár dní odpaľuje znova," informoval primátor.

Ako tiež doplnil, minulý týždeň mu dotyčný občan napísal list, že buď odstúpi, alebo si po neho príde sanitka. "Akoby to nestačilo, včera počas rodinného obeda sa dobýjal aj do nášho bytu. Zvonil a zúrivo kopal do dverí. Skôr ako prišla polícia mi do zvončeka zapichol nôž ako výstrahu a ušiel," napísal.

Na dotyčnú osobu primátor v priebehu jeden a pol roka opakovane podal trestné oznámenie, posledné dve oznámenia boli z tohto týždňa. Včera podvečer muža polícia vypátrala a zatkla.

Krajská policajná hovorkyňa Petra Kováčiková informovala, že v prípade zadržaného muža ide o 33-ročného muža z Banskej Bystrice, ktorého už obvinili z prečinu nebezpečného prenasledovania.

Ide o psychiatrického pacienta a vzhľadom na jeho zdravotný stav ho umiestnili v zdravotníckom zariadení.