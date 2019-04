Vínšpacírka o chvíľu štartuje, opäť prinesie niekoľko noviniek

Vínpšacírka, ktorá už šiestym rokom otvára letnú sezónu v meste sa blíži. O príjemnú atmosféru pri špacírovaní sa postarajú jazzové melódie aj dobré jedlo.

4. apr 2019 o 14:50

V sobotu, 27. apríla 2019, ožije celé mesto pod Urpínom. Vínpšacírka, ktorá už šiestym rokom otvára letnú sezónu v meste sa blíži. O príjemnú atmosféru pri špacírovaní sa postarajú jazzové melódie aj dobré jedlo. Jednoduchšiu orientáciu medzi vystavovateľmi vína zabezpečí tento rok návštevníkom prehľadná mapka. S kúpou lístka netreba čakať, predpredaj za zvýhodnenú cenu sa čoskoro končí.

Vínšpacírka je nielen oslavou vína, ale aj podujatím, ktoré za sprievodu Jazz festivalu už tradične otvorí letnú sezónu v meste. Každoročne sa bystrickej vínnej cesty zúčastňuje viac ako 30 vinárov a každým rokom ich počet rastie. Aj preto sa organizátori rozhodli zjednodušiť návštevníkom Vínšpacírky orientáciu medzi vystavovateľmi.„Každý, kto si kúpi lístok, dostane v balíčku vinára aj mapku, na ktorej budú vyznačené zúčastnené prevádzky a zoznam vinárstiev. Tá mu umožní lepší prehľad a rýchlejšiu cestu k svojmu obľúbenému vínu,“ vysvetľuje Martin Repaský, predseda Cechu hostinských. Okrem mapky tento rok pribudnú aj možnosti občerstviť sa jedlom. „Keďže k dobrému vínu patrí aj jedlo, posilnili sme aj ponuku malých chuťoviek v našich prevádzkach. Reagujeme tak aj na požiadavky našich návštevníkov. Veríme, že si každý nájde to svoje, čím zaženie hlad,“ hovorí Martin Repaský, predseda Cechu hostinských.

Vínšpacírka bude bohatá na program. Primátor mesta Ján Nosko slávnostne spustí fontánu na námestí, a tým otvorí letnú sezónu. Od 14:00 do 18:00 hod budú mať účastníci špacírky zadarmo vstup do Hodinovej veže. Program vyvrcholí okolo 17-tej hodiny udelením ocenenia Vínšpacírky ďalšej z významných osobností slovenského vinárstva. Po Dorote Pospíšilovej, Fedorovi Malíkovi a Jánovi Dominovi in memoriam získa ocenenie ďalšia z vinárskych legiend, ktorá významne ovplyvnila slovenské vinohradníctvo.

Počas programu udelia organizátori podujatia známku kvality Bystrický anjel aj dvom výnimočným vínam z nášho kraja. „Bystrický anjel vznikol na podporu predaja našich regionálnych vín. Stredoslovenská vinohradnícka oblasť má mnoho skvostov. Verím, že rozhodnutie udeliť známku kvality tradičným odrodám a vinárstvu, ktoré je s Vínšpacírkou späté od jej začiatkov, je správne,“ hovorí Martin Turčan, mestský poslanec a člen organizačného výboru. V rámci programu nebude ani tohto roku chýbať pokus o rekord.

Milovníci vína by si kúpu lístka nemali nechávať na poslednú chvíľu. O lístky na degustáciu vín je tohto roku mimoriadny záujem a ich počet je limitovaný. Navyše, zostáva už len pár dní, na kúpu lístka za zvýhodnenú cenu. K dispozícii sú vo vybraných prevádzkach Cechu hostinských alebo nawww.vinspacirka.sk.

