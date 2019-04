Greško: Neúspechy človeka posunú ďalej ako úspechy

Rozhovor s rodákom z Tajova, ktorý prešiel takmer každou elitnou ligou v Európe, Vratislavom Greškom.

23. apr 2019 o 10:24 Patrik Binder

Rozhovor s Vratislavom Greškom

Ste odchovancom banskobystrickej Dukly, v roku 1997 prišiel prestup do vtedy slávneho bratislavského Interu, ako prebiehal tento prestup?

– V princípe to bolo veľmi jednoduché, pretože Dukla mala svoje problémy. Napriek tomu, že hrala prvú ligu, moje očakávania a ciele boli rozdielne. Chcel som viac a potreboval som niekde dostať možnosť, či to dokážem. V momente, ako sa naskytla príležitosť ísť do vtedy elitného klubu ako bol Inter Bratislava, tak som neváhal. Bolo by hriech to nevyužiť.

Dva roky vám stačili na to, aby sa „upiekol“ váš prvý veľký prestup. Záujem prejavil nemecký Leverkusen. Aké to bolo pre mladého hráča prestúpiť do tak veľkého klubu ?

– Tých ponúk bolo v tom čase viacero, len som o nich nevedel. Prišlo to ako blesk z jasného neba, aj keď klub o tom vedel dlhšie. Išlo o dlhodobú výkonnosť, keďže nemecké kluby nezvyknú kupovať mačku vo vreci. Pôsobenie v Leverkusene ma trochu zaskočilo, čakal som niečo iné. Na všetko som bol sám a nemal mi kto pomôcť. Časom sa však ukázalo, že aj z takýchto negatívnych skúseností som neskôr profitoval.

Po roku v Nemecku prišiel presun do hviezdami nabitého Interu Milano. Aké to bolo hrať s hráčmi ako Zanetti, Seedorf, Vieri a v neposlednom rade Ronaldo?

– Určite má na tom zásluhu aj účinkovanie v „21-ke“, kedy viacero hráčov vystrelilo raketovo nahor. S Ronaldom mal v klube každý dobrý vzťah. V podstate sa zapojil až v druhej sezóne, pretože bol zranený.