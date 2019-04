Už túto sobotu prichádza na banskobystrické námestie vínny festival Vínšpacírka

Organizátori tiež udelia ocenenie aj ďalšej vinárskej legende – vinárovi a šľachtiteľovi Ondrejovi Korpásovi za svoj celoživotný prínos v rozširovaní fondu slovenských novošľachtencov.

24. apr 2019 o 8:10

Ocenenie z dielne autorky Magdalény Jančurovej z Ľupčianskych kovozávodov si tento rok prevezme štvrtá z osobností slovenskej enológie. Slávnostné odovzdanie prebehne o 17-tej hodine a cena zo zliatiny, bronzu a dubového dreva, typických pre vínové sudy, poputuje do rúk významnému vinárovi a šľachtiteľovi Ondrejovi Korpásovi za rozširovanie fondu slovenských novošľachtencov.

„Ondrej Korpás je významným slovenským šľachtiteľom, vinohradníkom a vinárom srdcom aj dušou. Roky spolupracoval s pani Dorotou Pospíšilovou. Za 48 rokov vo vinohradoch urobil takmer dvetisíc šľachtiteľských pokusov. Jeho trpezlivosť a celoživotná tvrdá práca priniesla svoje plody v podobe niekoľkých slovenských novošľachtencov,“ hovorí Martin Repaský, predseda Cechu hostinských. Z množstva vyšľachtených odrôd je zatiaľ oficiálne zaregistrovaných len niekoľko. Jeho najnovšie registrované odrody sú Rizling rituál a Hossa, pomenovaná po slovenskej hokejovej legende Mariánovi Hossovi, ktoré vyšľachtil spolu so svojím synom Ondrejom mladším. Veľkým vínom bude Lavina, červená odroda, na ktorej Korpásovci pracujú už viac ako 10 rokov.

Tradíciu oceňovania osobností otvorila prvá dáma enológie na Slovensku – pani Dorota Pospíšilová, o rok neskôr poputovala cena do rúk profesora Fedora Malíka. Počas minuloročného, jubilejného piateho ročníka si organizátori uctili ďalšieho velikána slovenského vinárstva, Jána Domina z vinárstva Domin a Kušický, ktorý sa zaslúžil o rozvoj EKO vinárstva na území Slovenska. Žiaľ, toto ocenenie mu už udelili In Memoriam a poslali mu ho tak do vinárskeho neba.

Organizátori taktiež udelia známku kvality Bystrický anjel aj dvom tradičným odrodám vína z Banskobystrického kraja. „Minulý rok sme začali s tradíciou oceňovania vín z nášho regiónu, aby sme podporili ich predaj na regionálnych pultoch. V tejto myšlienke budeme pokračovať a Bystrických anjelov udelíme dvom skvelým vínam známeho vinára Gabriela Zsigmonda zo Stredoslovenskej vinohradníckej oblasti. Konkrétne sme vybrali Rizling rýnsky 2017, neskorý zber a Frankovku modrú, ročník 2016, výber z hrozna. V každom dúšku týchto vín cítiť sviežosť, šťavnatosť, ale aj mineralitu pôdy vinohradu Vinica,“ hovorí Martin Turčan, poslanec mesta Banská Bystrica a člen organizačného výboru.

Vínšpacírka štartuje v sobotu 27. apríla o 14:00 hodine. Návštevníci budú môcť ochutnať nielen zo širokej ponuky kvalitných a výnimočných vín, ale aj jedál. Organizátori sa aj tento rok postarali o pestrý program, v rámci ktorého nebude chýbať rekord v sabráži s proseccom Mareka Hamšíka či spustenie fontány na Námestí SNP. Lístky na Vínšpacírku je stále možné si zakúpiť na www.vinspacirka.sk alebo v prevádzkach Cechu hostinských. Organizátori podujatia hlásia tohto roku mimoriadny záujem o lístky, v predaji zostávajú už len posledné kusy.

Ondrej Korpás

Začiatky jeho práce siahajú k jeho vysokoškolskému profesorovi Vilémovi Krausovi z Ledníc, od ktorého si priniesol do slovenskej obce Rúbaň jeho nové odrody. Roky úzko spolupracoval aj s Dorotou Pospíšilovou. Ich dlhoročná spolupráca priniesla na svet množstvo nových spoločných odrôd, ktoré dostali mená ako Dunaj, Devín či Hron. Neskôr sa šľachteniu doma, vo vinohrade pod Starým vrchom, venoval len sám, potom sa k experimentovaniu pridal aj jeho syn Ondrej. Medzi ich najnovšie registrované odrody patrí Hossa, pomenovaná po slovenskej hokejovej legende Mariánovi Hossovi. Druhou odrodou je Rizling rituál. Už viac ako 15 rokov intenzívne cibrí odrodu Lavina. Ondrej Korpás vyšľachtil aj množstvo odrôd, ktoré síce nie sú oficiálne registrované, avšak on sám považuje za odrodu každú, ktorú ako šľachtiteľ šľachtí a udržiava.