Na rozlúčkovom turné sa prezident Kiska zastavil aj v Bystrici

Stretol sa s vedením mesta aj Banskobystrického samosprávneho kraja.

20. máj 2019 o 20:37 TASR

BANSKÁ BYSTRICA. Za sympatickú označil banskobystrický primátor Ján Nosko rozlúčkovú návštevu s prezidentom SR Andrejom Kiskom, ktorý v pondelok navštívil Banskú Bystricu a po tom, ako sa stretol s vedením Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK), si to cez Námestie SNP namieril do historickej radnice na stretnutie s vedením mesta pod Urpínom.

"Je to sympatické. Každý ústavný činiteľ by sa mal pri ukončení svojho mandátu stretnúť so samosprávami, jej obyvateľmi, povedať aj to svoje videnie sveta a možno aj svoju pozíciu do budúcnosti," reagoval Nosko pre médiá.

Pondelňajšie stretnutie vníma ako bilancovanie vzájomnej spolupráce.

"My sme sa vždy snažili pána prezidenta informovať o tom, aké sú problémy samosprávy, kde vidíme možnosti, kde prezident môže uplatniť svoju funkciu a kde vie nájsť mediálny a komunikačný priestor pre problémy samospráv, ktorých v poslednom období nebolo málo," konštatoval Nosko, ktorý prezidentovi poďakoval a informoval ho aj o novinkách, ktoré samosprávy v rámci K8 považujú za kľúčové.

Podľa Kisku je BBSK iný, jeho problémy sú podstatne ťažšie a náročnejšie než napríklad v porovnaní s Nitrianskym samosprávnym krajom.

"Áno, toto je moje rozlúčkové turné, určite som tu v pozícii prezidenta poslednýkrát," poznamenal Kiska, ktorý podvečer absolvoval diskusiu s osobnosťami BBSK.

Prezident: Kraj to nemá ľahké

Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) je určite iný, jeho problémy sú podstatne ťažšie a náročnejšie než v porovnaní napríklad s Nitrianskym samosprávnym krajom. Konštatoval to v pondelok po rokovaní s vedením BBSK v Banskej Bystrici počas "rozlúčkového turné" prezident SR Andrej Kiska.

"Áno, toto je moje rozlúčkové turné, určite som tu v pozícii prezidenta SR poslednýkrát. S predsedom BBSK sme diskutovali o tom, v akej situácii zdedil župu po predchádzajúcom županovi a so smútkom sme skonštatovali, že počas predchádzajúceho vedenia strašne upadla. Nepreinvestovali sa desiatky miliónov eur z eurofondov a je to na obrovskú škodu tohto, už aj tak nejednoduchého samosprávneho kraja, ktorého súčasťou je chudobný juh a okresy so stále vysokou nezamestnanosťou," priblížil Kiska rokovanie so šéfom kraja Jánom Lunterom.

"Často hovoríme, že cesty sú ako tepny organizmu, ak tepny v niektorej časti organizmu nefungujú, tak celá časť tela človeku odchádza. Podľa auditu, ktorý si nechal kraj urobiť, je 43 percent ciest II. a III. triedy v správe BBSK v nevyhovujúcom stave, to je 1100 kilometrov. Na to sú potrebné veľké prostriedky, to je dlh, ktorý sa ťahá a treba nájsť spôsob, ako ho odstrániť, lebo inak sa táto župa nepohne ďalej," zdôraznil prezident SR.

Kiska s Lunterom hovorili aj o školstve, ktoré by malo byť nastavené podľa potrieb hospodárstva i o zdravotníctve v kraji, ktoré trápi nedostatok odborných lekárov najmä v menších mestách a tiež ich dostupnosť.

"Som veľmi rád, že samospráva tu v Banskej Bystrici myslí dopredu na päť či 20 rokov dopredu. S radosťou môžem skonštatovať, že tu sa nemyslí na ďalšie voľby, ale na šťastie našich detí, ako vlastnou aktívnou politikou samosprávy zabezpečiť či pracovné miesta alebo zdravotnícku starostlivosť," dodal prezident SR.