Eurovoľby v Banskobystrickom kraji vyhral Smer

Na druhom mieste je v kraji koalícia strán Progresívne Slovensko a Spolu.

27. máj 2019 o 1:06 SITA

BRATISLAVA. V Banskobystrickom kraji zvíťazila strana Smer-SD so ziskom viac ako 19 percent odovzdaných hlasov. Vyplýva to z oficiálnych výsledkov volieb do Európskeho parlamentu, ktoré sa v Európskej únii konali uplynulé štyri dni.

Na druhom mieste je v kraji koalícia strán Progresívne Slovensko a Spolu - občianska demokracia (18,05 percenta) a na treťom strana Mariana Kotlebu ĽSNS (15,51 percenta).

Nasleduje Sloboda a Solidarita (8,64 percenta), Strana maďarskej komunity (5,68 %), ktorá však svojich zástupcov v Európskom parlamente mať nebude.

Šiesta priečka patrí Kresťanskodemokratickému hnutiu (5,60 percenta). Siedme miesto obsadilo hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (4,82), hnutie však podľa celoslovenských výsledkov pošle do Európskeho parlamentu jedného poslanca.

Viac ako štyri percentá voličov odovzdalo svoj hlas Slovenskej národnej strane, ktorá svojich zástupcov v EP mať nebude.



Celkovým celoslovenským víťazom volieb je koalícia strán Progresívne Slovensko a Spolu - občianska demokracia, ktoré budú mať v Európskom parlamente štyroch poslancov.

Tohtoročná volebná účasť na Slovensku prekročila hranicu 22 percent. V Banskobystrickom kraji dosiahla volebná účasť takmer 22 percent.

