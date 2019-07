Uvoľnili vchod do jednej z najzáhadnejších štôlní

Do kráľovstva langitu chcú spustiť kameru.

6. júl 2019 o 16:08 Kveta Fajčíková

Pohľad do štôlne Jakob - Langitky je naozaj očarujúci. Nad jej sprístupnením neuvažujú, netradičný zážitok by však mohla sprostredkovať kamera. (Zdroj: Stanislav Kovačič)

ĽUBIETOVÁ. Jednou z najzaujímavejších štôlní na obrovskej banskej halde na Podlipe pri Ľubietovej je nepochybne štôlňa Jakob, nazývaná aj Langitka.

Tvorí sa v nej tyrkysovomodrý langit, sekundárny minerál, ktorý sa vyskytuje na ložiskách medi. Táto štôlňa je unikátom, keďže langit sa v takom veľkom množstve nikde inde netvorí.

Nádych určitej tajomnosti dodáva štôlni fakt, že je zasypaná, neprístupná a vchod do nej odbagrujú kvôli vedeckým účelom iba raz za veľmi dlhý čas. Nedávno sa tak stalo po troch rokoch a ako ukázali prvé zábery po takom dlhom čase, tvorbu langitu neovplyvnili žiadne negatívne faktory. Ľubietová sa tak môže naďalej hrdiť ojedinelou štôlňou. Vzorky langitu z Ľubietovej sa najmä na konci 20. storočia dostali do mnohých svetových múzeí a zbierok.

Vchod do štôlne po prieskume opätovne uzatvorili a tak to zostane aj naďalej. „Obec vôbec neuvažuje nad tým, že by štôlňu sprístupnila, lebo by sa tým mohol ohroziť celý proces tvorby langitu. Akýkoľvek pohyb v tomto priestore by mohol mať negatívny vplyv, “ hovorí Dagmar Zajacová zo združenia Libetha.

Aby však neboli ľudia o tento neobyčajný zážitok ukrátení, plánujú zaviesť kameru do vnútra štôlne.