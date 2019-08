Mladík dostal za extrémizmus a pokus o vraždu štyri roky

Verdikt zatiaľ nie je právoplatný.

16. aug 2019 o 19:34 TASR

BANSKÁ BYSTRICA. Trest štyri roky nepodmienečne dal v piatok Špecializovaný trestný súd (ŠTS), pracovisko Banská Bystrica, 21-ročnému Michaelovi D., ktorý bol obžalovaný z obzvlášť závažného zločinu vraždy v štádiu pokusu, prečinu násilia proti skupine obyvateľov, prečinu výtržníctva, prečinu hanobenia národa, rasy a presvedčenia.

Hlavné pojednávanie sa začalo v piatok a po piatich hodinách skončilo verdiktom. Ten nie je právoplatný.

Útok nožom

Michael D. vlani 1. decembra na námestí v Banskej Bystrici vošiel do priestorov bistra s kebabom, kde sa nachádzala aj turecká štátna vlajka.

Okrem hostí boli v bistre osoby tureckej a albánskej národnosti, ktoré boli moslimského vierovyznania.

Hoci ho nikto neprovokoval, správal sa agresívne a vyhrážal sa. Kričal, že moslimov pozabíja a smeroval na ich adresu hanlivé slová a nadávky. Z priestorov bistra ho vyviedli von.

Keď si po krátkej chvíli zamestnankyňa vyšla zapáliť, zaútočil na ňu nožom - loveckou dýkou približne s 15-centimetrovou čepeľou.

Silno ju bodol do líca, malo ísť o život ohrozujúci útok. Jej kolegovi sa ju podarilo vtiahnuť späť do bistra.

Obžalovaný na pojednávaní uviedol, že si na nič nepamätá. Nepopiera to, nemá dôvod neveriť svedkom, ktorí voči nemu vypovedali. Úmysel usmrtiť ženu aj rasový motív však vylúčil.

"Sám som Cigáň. Ľutujem, čo som urobil, poučil som sa a poškodenej sa ospravedlňujem," vyhlásil.

Bol opitý

Obhajca Peter Múkera argumentoval jeho ťažkým stupňom opitosti v čase útoku. Po ňom mu namerali tri až štyri promile alkoholu.

Rovnako aj tým, že pracovníčku bistra bodol raz do tváre, pritom, ak by ju chcel usmrtiť, bodal by viackrát a inde, teda do miest, kde sú životne dôležité orgány.

Navyše, po útoku podľa obhajcu neutiekol, zostal na mieste, kde ho našla polícia. Šesť mesiacov strávil vo väzbe. Je zamestnaný, má družku a dieťa.

ŠTS po vypočutí svedkov a oboznámení sa s listinnými dôkazmi prekvalifikoval obzvlášť závažný zločin vraždy v štádiu pokusu na ťažké ublíženie na zdraví.

"S časťou nami navrhovaných dôkazov sa ŠTS stotožnil, s časťou nie. Po doručení rozsudku urobíme právnu analýzu a potom sa rozhodneme, či sa odvoláme alebo nie," konštatoval Múkera.

Ako dodal, súd mohol za určitých okolností aj mimoriadne znížiť trest na hranicu troch rokov, prípadne nahradiť tzv. domácim väzením s použitím technických prostriedkov.

Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry v zmysle obžaloby navrhoval Michaelovi D. 21 rokov a osem mesiacov. Voči rozsudku sa odvolal.