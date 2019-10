Uplynulo 75 rokov od vzniku fotografie, ktorá dodnes hýbe svedomím

Tiso vyznamenáva fašistických vojakov.

31. okt 2019 o 10:33 ETA

BANSKÁ BYSTRICA. Včera uplynulo presne 75 rokov od chvíle, čo vznikli na Námestí SNP v Banskej Bystrici fotografie, ktoré dodnes hýbu svedomím ľudí.

Práve v tento deň, v nedeľu 30. októbra v roku 1944, po potlačení Slovenského národného povstania, Jozef Tiso vyznamenal na tomto mieste fašistických vojakov .

V čase, keď na tom istom námestí sídlil ako župan Marian Kotleba, sa na rovnakom priestore pravidelne konali pripomienky tejto smutnej dejinnej udalosti.

V týchto dňoch si ju pripomenula na svojej stránke občianska iniciatíva Nie v našom meste.

"Hneď na druhý deň sa vyznamenaní nacistickí vojaci vybrali do blízkej dediny Poniky, kde postrieľali 31 ľudí. O pár dní na to pokračovali v neďalekej Kremničke, kde v nasledujúcich mesiacoch s pomocou Hlinkovej gardy zavraždili 747 osôb, vrátane 58 detí, ktoré potom nahádzali do protitankového zákopu," pripomína iniciatíva.

Tiso však vo svojom prejave netajil vďaku: „Česť nášmu ochrancovi Adolfovi Hitlerovi, sláva jeho armáde, jeho všetkým spolupracovníkom, zbraniam SS, sláva tu prítomnému pánu generálovi a ostatným veliteľom divízií, že prišli nám pomôcť“.