Hviezdne Vianoce vypredávajú Arénu Brezno

Už o pár týždňov na Mikuláša 6. decembra 2019 v Aréne Brezno vystúpia Hviezdy slovenského a českého hudobného sveta.

6. nov 2019 o 14:36 TS

BREZNO. Plocha určená na sedenie je už beznádejne vypredaná, no nájdu sa ešte posledné voľné miesta v jednotlivých sektoroch na tribúnach – to je hlavne informácia pre tých, ktorí ešte váhali do poslednej chvíle, že je najvyšší čas sa poponáhľať a kúpiť si lístky.

„Mnoho ľudí zakúpilo vstupenky pre svojich blízkych či priateľov ako darček na Mikuláša či blížiace sa Vianoce,“ hovorí organizátor koncertu z agentúry Aybee Andrej Barančok. „Teší ma každoročný záujem o naše koncoročné koncerty a už teraz aj touto cestou ďakujem všetkým, ktorí nás podporujú.“ Tohtoročné Hviezdne Vianoce sú o hviezdach a my sme sa rozhodli samotným účinkujúcim položiť tri otázky:

LA GIOIA

Do Brezna sa vraciate po štyroch rokoch. Ako spomínate na váš koncert?

Návrat La Gioia do Brezna je vždy spätý s krásnymi spomienkami, s vrúcnym prijatím, úžasným publikom, je to akoby sme sa vracali zo sveta zase späť domov medzi svojich. Jeden z nás pochádza priamo z Brezna, čiže naozaj sa vraciame domov, k ľuďom, ktorí nám vždy vytvoria rodinnú a priateľskú atmosféru. Koncert v Brezne sa niesol pre La Gioia v znamení srdečnosti vnímavého publika a vždy sa sem radi vraciame.

Čo ste tentokrát pripravili pre vašich fanúšikov, ktorí sa na vás už veľmi tešia?

Tentokrát sme si pripravili pre fanúšikov z Brezna naozaj chuťovky zo svetovej i domácej hudobnej tvorby. Odznejú piesne takmer zo všetkých našich siedmich albumov, ako aj z najnovšieho albumu Best of Československé, ktorý bol prednedávnom ocenený Zlatou platňou. Samozrejme zaznejú aj novinky, ktoré ešte nie sú na hudobných nosičoch a práve to bude náš hudobný vianočný darček pre fanúšikov, ktorí prídu na koncert.

Aký odkaz posielate vašim priaznivcom na Horehronie?

La Gioia pozdravuje všetkých fanúšikov a priaznivcov peknej hudby na Horehroní. Veríme, že si náš koncert všetci spolu užijeme vo vianočnej a priateľskej atmosfére a odnesieme si ozajstný zážitok.

DALIBOR JANDA

V breznianskej Aréne vystúpite po prvýkrát. Aj keď ste už v Brezne v minulosti vystupovali, ako hodnotíte publikum?

V Brezne som samozrejme vystupoval už mnohokrát a čo si pamätám, tak každý koncert bol skvelý, veľmi srdečný a o to viac sa teším na tohtoročnú predvianočnú atmosféru.

Čo z repertoáru ponúknete vašim priaznivcom?

Rozhodne spoločne s mojou kapelou Prototyp ponúkneme pesničky, dá sa povedať, už legendárne a také, ktoré odo mňa očakávajú fanúšikovia , to znamená pesničky staršie, ktoré ma už dá sa povedať charakterizujú ako napríklad Žít jako kaskadér, Hurikán... atď. a zároveň tiež zaznejú pesničky z mojej najnovšej dosky, ktorá sa volá Někde v zemi nad Zemí. Som tiež rád, že ma ako môj hosť bude sprevádzať moja dcéra Jiřina Anna Jandová, ktorá si ide tiež svojou autorskou cestou. Celkovo sa snažíme na našich koncertoch ponúknuť hlavne dobrú náladu a verím, že sa to podarí i v Brezne.

Keď sa povie Brezno alebo Horehronie, čo vám napadne ako prvé?

Ako prvé mi rozhodne napadne krásna a výnimočná príroda, čistý vzduch a úžasní ľudia. Slovensko mám celkovo veľmi rád a dá sa povedať, že skoro polovicu koncertného roku trávime na Slovensku, čo ma veľmi teší a zakaždým sa veľmi teším.

Helena Vondráčková

Do Brezna sa vraciate po ôsmich rokoch. Ako spomínate na váš koncert?

Na svoj historicky prvý koncert v "horehronskej metropole" určite nezabudnem. Zahájila som ním vtedy svoje turné po Slovensku Helena 65. Od organizátora Andreja som dostala veľkú narodeninovú tortu a fanúšikovia mi dokonca zaspievali Happy Birthday. Bolo to veľmi milé.

Čo ste tentokrát pripravili pre vašich fanúšikov, ktorí sa na vás už veľmi tešia?

Pripravila som si pár noviniek, ale tiež osvedčené hity z môjho repertoáru. Vzhľadom k tomu, že koncert prebehne v dobe adventu, fanúšikovia sa môžu tešiť i na vianočne ladené pesničky.

Aký odkaz posielate vašim priaznivcom na Horehronie?

Že sa už na nich veľmi teším a dúfam, že si užijú ako mikulášsku nádielku, tak aj následný večer so mnou a s mojimi kolegami.