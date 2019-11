Lyžovačka v lete. Obec hovorí o prínose, ľudia na Donovaloch halu nechcú

Ľudia začali zbierať hlasy pod petíciu.

12. nov 2019 o 9:10 Kveta Fajčíková

DONOVALY. Súčasťou turistického rezortu Donovalley resort by sa v budúcnosti mala stať celoročná lyžiarska hala, v ktorej by sa dalo lyžovať aj uprostred leta a bola by vôbec prvou halou tohto typu v strednej Európe.

Postaviť ju chce niekoľko stoviek metrov za obcou spoločnosť Donovalley. Vedenie obce to považuje za prínos pre rozvoj cestovného ruchu.

Ako povedal starosta obce Miroslav Daňo, práve letné obdobie je hluché a krytá lyžiarska hala by mohla napomôcť rozvoju turistického ruchu aj mimo zimného obdobia.

Obecné zastupiteľstvo projekt podporilo už v roku 2016 zmenou územného plánu.

„Určite by to prinieslo aj rast zamestnanosti a zatraktívnilo by to celú lokalitu. Mnohí majitelia penziónov a hotelov sa totiž iba ťažko vysporiadavajú s letným obdobím," dodal starosta.

Stále častejšie sa však ozývajú hlasy proti tomuto veľkému projektu, ktorý by podľa mnohých odborníkov, ale tiež laickej verejnosti negatívne zasiahol do životného prostredia.

Ide napríklad o výrub stromov, dopad na podzemné vody a zdroj pitnej vody, či prehustenú dopravu na ceste, ktorá je už dnes preťažená.

Nepáči sa im výrazný zásah do prírody

Situáciu mnohí prirovnávajú k stavbe vyhliadkovej veže na Štrbskom Plese a na internete spustili nespokojní vlastníci nehnuteľností na Donovaloch, ale tiež návštevníci strediska petíciu.

Soňa Hevessyová z petičného výboru nám povedala, že sa obrátili aj na ministerstvo životného prostredia a ako vlastníci nehnuteľností vstúpili aj do správneho konania.

Územie, kde by mala hala stáť, sa nachádza v ochrannom pásme Národného parku Nízke Tatry, kde platí druhý stupeň ochrany.

Ako povedala Soňa Hevessyová, obrátili sa aj na organizáciu Via Iuris, ktorá ich bude v tejto záležitosti zastupovať. Ako sa konštatuje v petícii, plánovaná hala výrazne poškodí krajinu, lesy, či vodné zdroje na Donovaloch.

Odmietajú tiež, aby sa národný park zmenil na zábavný. Žiadajú Ministerstvo životného prostredia SR, aby vykonalo všetky potrebné kroky proti výstavbe v danej oblasti, aby zastavili výrub vzácneho lesa a zabránili zničeniu prírodných hodnôt.

Spoločnosť tvrdí, že autori petície zavádzajú

Projektový manažér a prokurista spoločnosti Donovalley Igor Obšajsník povedal, že k danej petícii sa vyjadrovať nebudú.

„Jej autorka píše, že projekt výrazne poškodí životné prostredie, ale nevie to žiadnym spôsobom dokázať a používa v nej obrázky, ktoré vo väčšine nie sú z miesta budúcej výstavby. Teda podpisujúci boli podľa nás oklamaní,“ dodal.