Brezno má svojho Arnolda Schwarzeneggera

Šesť dní v týždni trénuje a na siedmy deň odpočíva. Igor Kútik z Brezna vhupol do súťažného kolobehu len pred mesiacom a už žne prvé, dokonca medzinárodné úspechy.

29. nov 2019 o 21:02 EVA ŠIPOŠOVÁ

BREZNO. Podľa Igora Kútika má v kulturistike hrať hlavnú rolu estetika a nie obrovské neforemné svalstvo, preto súťaží v disciplíne, ktorá prinavracia bodybuilding ku svojej podstate.

Cvičíte od 15 rokov. Čo bola vtedy vaša hlavná motivácia? Akčný hrdina, dievčatá, forma sebarealizácie...

– Pamätám si to presne. Asi ako 14-ročný som videl prvýkrát film Terminátor s Arnoldom Schwarzeneggerom a upútala ma jeho postava do takej miery, že som si povedal, že aj ja chcem také svaly. Arnold ovplyvnil nielen mňa, ale celé generácie kulturistov. A robí to dodnes.

Dnes máte 33 a pred odbornú porotu ste sa prvýkrát postavili až koncom októbra tohto roka. Prečo?

– Od momentu, ako som začal cvičiť, som vždy túžil a želal si postaviť sa na pódium. Možnosti a podmienky som však v mladom veku na to nemal, takže to šlo do úzadia. Po návrate z Anglicka v roku 2015 som sa spolu s kamarátom rozhodol, že otvoríme fitko, takže som získal ideálne podmienky, aby som si pódiový sen splnil. Problém bol – kde nájdem trénera?

V čase rozhodovania sa som sa spojil s Ľubom Tóthom, ktorý koncom 90. rokov bol top súťažný kulturista a cez neho som sa dostal k jeho bývalému trénerovi Igorovi Kopčekovi. Trvalo nám nejaký čas, kým sme ho presvedčili, aby mi venoval svoj čas, ale napokon sa to podarilo. A súťažiť som začal až v momente, kedy som od Igora dostal súhlas – áno, teraz môžeš začať s prípravou na súťažné vystúpenie.



V čom spočíva vaša príprava? Je to len o disciplíne a sebazaprení, alebo aj o financiách?

– Príprava je často aj o brutálne tvrdom tréningu, ktorý v mojom prípade prichádzal so stále vyššou a vyššou intenzitou. Napokon som trénoval šesť dní v týždni a iba jeden deň som odpočíval.

Samozrejme, na všetko som si musel postupne zvykať. Tréningy od Kopčeka sú extrémne intenzívne – bežný človek nemá ani poňatia, čo je to tak tvrdo trénovať v posilňovni. Ďalej je tu strava – ona je kľúčom k forme, ktorú na pódiu oceňujú rozhodcovia. Musíte jesť dôsledne a bez chýb. Napokon sa dostane do fázy, kedy máte málo energie zo stravy a napriek tomu musíte zvládať ťažké tréningy. Bez sebazaprenia to nedokážete. A financie? Ak chcete jesť jedlo z kvalitných zdrojov, musíte na to niečo obetovať.