Niektoré mestá sa rozhodli ohňostroje zrušiť. Bystrica bude mať dva

V minulosti už padlo rozhodnutie ohňostroj na prelome rokov neorganizovať, ľudia si ho však vyžiadali. Problémy sú každoročne aj v Národnom parku Nízke Tatry.

9. dec 2019 o 20:37 Kveta Fajčíková

BANSKÁ BYSTRICA. Robiť v závere roka ohňostroje, alebo nie? O tom diskutujú samosprávy prakticky na celom svete, o probléme sa začalo viac hovoriť aj pod vplyvom klimatických iniciatív.

Niektoré mestá Európy už od ohňostrojov upúšťajú, inde si ich ľudia nechcú dať a príchod Nového roka bez nich považujú za málo atraktívny. Posledným príkladom je Praha, kde magistrát rozhodol, že ohňostroj nahradí radšej neškodnými svetelnými projekciami a videomappingom. Toto rozhodnutie rozdelilo Pražanov na dva tábory – niektorí ľudia rozhodnutie privítali, iní sa postavili proti a stoj čo stoj sa ohňostroja domáhajú. Vznikla dokonca iniciatíva ohňostroj pre Prahu, ktorá organizuje petíciu aj zbierku na ohňostroj.

Banská Bystrica zažívala veľmi podobnú situáciu už pred niekoľkými rokmi. Ešte za bývalého vedenia mesta sa rozhodlo o tom, že silvestrovský ohňostroj nebude, no skupina obyvateľov naň vtedy zorganizovala zbierku. Napokon sa ohňostroj konal.

Aj tento rok mesto avizuje, že budú dva ohňostroje. Silvestrovský a novoročný, na ktorý sa zvyknú prísť do centra mesta pozerať tisícky ľudí. Aj v Banskej Bystrici však téma ohňostrojov ľudí rozdeľuje, jednotné v tomto smere nie je ani vedenie mesta. Viceprimátor Milan Lichý hovorí, že vzhľadom na ochranu životného prostredia a zvierat by bolo najlepšou možnosťou, keby sa ohňostroj nerobil vôbec.

„Ohňostroj na Silvestra či na Nový rok považujeme za tradíciu, ktorá k tomuto obdobiu patrí. Boli roky, keď v samospráva nezabezpečovala veľký ohňostroj, no práve obyvatelia si ho na základe rôznych podnetov vyžiadali,“ povedala hovorkyňa primátora Dominika Mojžišová s tým, že aj napriek tomu v roku 2017 vstúpilo do platnosti všeobecne záväzné nariadenie mesta, ktoré hovorí o tom, že pyrotechniku je možné na území mesta používať len počas Silvestra, teda 31. decembra v čase od 15:00 do 01:00 hod. nasledujúceho dňa a 1. januára v čase od 15:00 do 20:00 hod.