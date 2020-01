Skútrom do davu aj bystrické trojičky. Prinášame kľúčové udalosti roku 2019

Čo nás vlani potešilo a z čoho sme boli naopak smutní? Veľké ohliadnutie za vlaňajším rokom.

6. jan 2020 o 10:59 Kveta Fajčíková

JANUÁR

3. 1. Trojdňové čakanie. Na prvú Banskobystričanku roku 2019 sme museli čakať až do 3. januára. V tento deň sa narodila Ella ako prvorodené dieťa mamičke Lucii o 00:50 hodine.

11. 1. Kauza rigorózna práca. Predseda parlamentu Andrej Danko svoju rigoróznu prácu z roku 2000 odpísal a vďaka nej dostal právnický titul JUDr. Až 63 strán rigoróznej práce predsedu parlamentu sa zhodovalo s originálom. Taký bol záver skúmania účelovej komisie Akademického senátu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

17.1. Viceprimátori. Zverejnili mená dvoch viceprimátorov Jána Noska, o ktorých sa rozhodovalo po posledných komunálnych voľbách. Stali sa nimi Jakub Gajdošík a Milan Lichý. Mesto informovalo , že Jakub Gajdošík bude zamestnaný na plný úväzok a Milan Lichý na pracovný pomer v rozsahu 0,6 úväzku.

19.1. Rušný deň záchranárov. Horskí záchranári z oblastného strediska Nízke Tatry sa nezastavili, na južnej a severnej strane Chopka riešili až dvadsať zásahov. Išlo prevažne o poranenia horných a dolných končatín.

21.1. Úplné zatmenie Mesiaca. Nebeské divadlo si ľudia uplynulú noc napriek mrazu a veľmi skorej rannej hodine vychutnali aj v Banskej Bystrici. Úplné zatmenie Mesiaca si prišlo vychutnať množstvo ľudí.

24.1. Za horami, za dolami. Moderná, štýlová značka s týmto názvom bude zastrešovať komunikáciu ôsmich turistických destinácií Banskobystrického samosprávneho kraja. Má vyzdvihnúť výnimočnú krajinu, zaujímavé zážitky, miestne výrobky či charakteristické zvyky a tradície v regiónoch tohto kraja.

28.1. Problém s mostom pri Ľupči. Mohol z toho byť veľký dopravný problém pre celý bystrický región a Horehronie. Most cez železničnú trať pri odbočke do Biotiky v Slovenskej Ľupči bol podľa stavebnotechnického stavu označený ako veľmi zlý, hrozilo úplné zatvorenie. Napokon sa podarilo dosiahnuť čiastočnú rekonštrukciu mosta, ktorá by mala vydržať dovtedy, kým nedokončia ďalšiu etapu rýchlostnej cesty R1 po Slovenskú Ľupču.

30.1. Zelená obnove. Vláda odsúhlasila masívnu rekonštrukciu Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici. Predpokladaná hodnota zákazky je zhruba 104 mil. eur s DPH.

Február

6.2. Hrozila ľadová povodeň. Po prudkom oteplení a daždi, ktoré zasiahli náš región na prelome januára a februára, sa začala situácia na neveľkom toku Hutná v Ľubietovej dramatizovať. Na toku sa začalo tvoriť ľadové pole, obec vyhlásila 3. stupeň povodňovej aktivity. Na výzvu obce prišla na pomoc správa povodia Hrona so špeciálnymi mechanizmami a koryto Hutnej sa podarilo uvoľniť.

9.2. Nech žijú krňačky. Aj napriek sychravému počasiu hostila obec Turecká množstvo návštevníkov, ktorých prilákali krňačkové preteky s najdlhšou tradíciou na Slovensku. Konal sa tu 44. ročník krňačkových pretekov o cenu Krížnej a zároveň 10. ročník majstrovstiev Slovenska v tejto ojedinelej športovej disciplíne. Víťazstvo si odniesla domáca dvojica Matej Cisárik a Branislav Rýs, ktorí obhájili prvenstvo z minulého roka. Krňačkové preteky v Tureckej vznikli v roku 1957 z podnetu miestnych občanov ako súčasť fašiangových zvykov.

12.2. Prví na Slovensku. V banskobystrickej Rooseveltovej nemocnici otvorili ako v prvej nemocnici na Slovensku urgentný príjem druhého typu. Ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská pri tejto príležitosti konštatovala, že prvoradou úlohou urgentu druhého typu je poskytovanie komplexnej zdravotnej starostlivosti na jednom mieste.

13. 2. Trojnásobná radosť. Trojnásobným šťastím v podobe trojčiat – dievčat Emily, Melany a Sáry sa v tento deň pochválila na sociálnej sieti Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici. Dievčatká sa narodili pár dní predtým, v tejto pôrodnici sa trojčatá narodili asi po piatich rokoch.

28.2. Zmena na čele múzea. Poslanci Banskobystrického samosprávneho kraja schválili návrh na menovanie riaditeľa Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici, ktorým od 1. marca stal Marcel Pecník.

MAREC

2. 3. Dráma na zimnom festivale. Opitý muž vrazil na skútri počas hudobného festivalu na Donovaloch do davu ľudí, niekoľkých zranil. Pod zjazdovku Nová hoľa zasahovali horskí záchranári, posádky rýchlej lekárskej pomoci, príslušníci polície aj Hasičského a záchranného zboru.