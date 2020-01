Kotlebovci kampaňovali v Slovenskej Ľupči, postavilo sa proti nim asi 40 ľudí

Medzi protestujúcimi boli Hlina a Mičev.

9. jan 2020 o 10:17 Kveta Fajčíková

SLOVENSKÁ ĽUPČA. Transparenty, fotografie z koncentračných táborov, preškrtnuté hákové kríže, ale aj sviece si priniesli aktivisti z občianskej platformy Nie v našom meste, ktorí sa včera večer postavili pred kultúrny dom v Slovenskej Ľupči, aby vyjadrili svoj postoj k strane Kotlebovci – ĽSNS. Pridalo sa k nim nielen niekoľko obyvateľov Slovenskej Ľupče, ale napríklad aj politici Alojz Hlina a Stanislav Mičev. Hlina, ktorý sa pokúšal presvedčiť Kotlebovcov o nezmyselnosti tejto ideológie, adresovali pokriky - Hanba Hlinovi a hanba KDH.

Ako nám povedala jedna z obyvateliek Slovenskej Ľupče, prišli preto, aby vyjadrili svoj jasný postoj k nenávistnej a štvavej politike strany. Viacerým obyvateľom prekážalo, že pozvánky dostali nielen do schránky, ale že ich obec križovalo auto s megafónom, z ktorého pozývali na stretnutie.

Súvisiaci článok Kotlebovci chystajú míting v Ľupči, ľudia žiadajú zrušiť nájom sály pre extrémistov Čítajte

Martina Strmeňová z občianskej platformy Nie v našom meste konštatovala, že napriek tomu, že politická strana by mala mať priestor na kampaň, vynára sa tu aj morálna rovina. „Všetci vieme, koľkí ľudia z Kotlebovej strany sú súdení, prípadne už odsúdení boli. Že sú tu podozrenia z prepojenia na fašistický režim a dodnes sa členovia strany nedištancovali od aktivít svojho predsedu z čias Pospolitosti,“ dodala.

Hovorca ĽSNS Ondrej Ďurica pred kultúrnym domom novinárom povedal, že ich tento "zanedbateľný protest" nevyrušuje. Na mieste hliadkovala aj štátna polícia, ktorá dostala od aktivistov podnet aj na to, že z jedného auta ich pozdravili nacistickým pozdravom Sieg heil. Mimochodom, viacerí prívrženci strany, ktorí vchádzali do budovy, sa bez ohľadu na početnú skupinku novinárov zdravili Na stráž!

Sála sa zaplnila približne z troch štvrtín nielen priaznivcami strany, ale aj obyvateľmi z obce a okolia. Predseda strany Kotleba meškal asi pol hodinky, Milan Mazurek, Martin Beluský a Ondrej Ďurica zatiaľ prítomných presviedčali, že napriek štvavej kampani médií, chcú ľudí presvedčiť o tom, že pri súčasných korupčných aférach sú jedinou stranou s čistými rukami. "Sme jediná parlamentná strana, ktorá nemá žiadne prepojenia na Kočnera, či Bašternáka," tvrdili.

Martin Beluský odmietol aj akékoľvek spájanie ich strany s fašizmom. „Nepripustiť žiaden iný názor – to je to, čomu hovoríme fašizmus. Kto to chce, má to tam vonku,“ odkázal protestujúcim aktivistom pre budovou.

Tí tam stále počas celého mítingu v mraze približne tri hodiny a nakoniec položili sviece pod sochu partizána blízko kultúrneho domu. Míting sa konal takmer v rovnakom čase, ako sa pred 75. rokmi začali hromadné popravy vo vápenke v neďalekej Nemeckej. Ondrej Ďurica odmietol spájanie termínu mítingu s termínom akejkoľvek historickej udalosti, ide podľa neho iba o jeden z množstva stretnutí s obyvateľmi, aké v rámci predvolebnej kampane organizujú.