V srdci stredného Slovenska vytáčajú med svetovej kvality

Na včelnici Včelársky dom v Banskej Bystrici vytáčajú manželia Tatiana a Pavol Kamenskí z včelích úľov v podobe medu doslova tekuté zlato.

14. jan 2020 o 20:57 ETA

BANSKÁ BYSTRICA. Med, ktorý vytáčajú manželia Kamenskí, dosahuje lepšie parametre ako najdrahší med na svete. Potvrdzujú to výsledky analýzy vzorky ich zmiešaného kvetového medu. Vykonalo ju Laboratórium apidológie apiterapie Ústavu molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied v Bratislave.

Ako hovorí táto analýza, med preukázal vyššiu schopnosť inhibovať tzv. ranové baktérie (Staphylococcus aureus a Pseudomonas aeuroginosa) ako je to u manukového medu z Nového Zélandu, používaného v medicíne a dostupného za násobne vyššie ceny.

Druhou časťou skúmania je proteínový profil testovaného medu. Výsledky sú potešiteľné. „Analyzovaný med vykazuje štandardný proteínový profil a nevykazuje stopy falšovania, resp. riedenia,“ píše sa v správe vedúceho Laboratória apidológie a apiterapie Juraja Majtána.

Ako nám manželia Kamenskí prezradili, včeláreniu sa venujú v prostredí bez pestovania tzv. vysokoznáškových plodín ako sú agát, repka, slnečnica a pod. „Medu je preto menej, ale je v ňom zastúpené to najlepšie zo sily jarných kvetov a ovocných stromov, lúčnych bylín, stromov v lese,“ hovorí Pavol Kamenský.

Sad kosia raz, niektoré časti dvakrát ročne, a aj to po etapách. „Tak, aby včielky nemali núdzu na prísun peľu i nektáru, zdrojov bielkovín i glycidov, nevyhnutných pre ich život a zdravý rozvoj,“ doplnila pani Tatiana.

Začínali na zelenej lúke

Včeláreniu sa venujú takpovediac „na zelenej lúke“. „Nenadväzovali sme na žiadnu rodinnú tradíciu, a preto o to viac sa museli a stále musia vzdelávať a neustále rozvíjať svoje vedomosti a zručnosti. Dnes to už totiž nefunguje tak ako kedysi: postaviť na dvor úľ, vytočiť med, včely zakŕmiť a hotovo. S príchodom tzv. rozvinutej spoločnosti a zničením zdravého prostredia pre včely je starostlivosť o ne veľmi náročná a často s neistým výsledkom,“ dodali.

Hovorí sa, že včelárenie je najdrahšie hobby. S príchodom konca zimy sa začína kolotoč, kedy Kamenskovci nepoznajú oddych a voľnú chvíľku. Ale nezvládli by to, keby neboli so svojimi včielkami – „pruhovanými bábikami“, ako ich pani Kamenská familiárne volá, doslova zrastení.

Za včielky by aj dýchali

Niekto by to možno zľahčil – veď je to len hmyz. Oni majú na to iný názor a za svoje včely by – keby mohli – aj dýchali. Ako podotkli, ani netušili, čo im včielky za starostlivosť nosia. Vzorku poslali na rozbor skôr z recesie, náhodne vybraný pohár z police.

„V tomto období už matky začali v úľoch plodovať a zakladať novú generáciu včiel. Včelári ich pozorujú a pripravujú technické zázemie na novú sezónu. Snažia sa hľadať aj také cesty starostlivosti, aby pri liečení a ochrane nepoužívali v čase prítomnosti medných plástov v úli chémiu vôbec, v ostatnom období ju minimalizujú a plánujú ju eliminovať úplne,“ dodávajú.

Nevedia ešte, koľko rodín úspešne prezimuje, lebo všade po Slovensku počuť o veľkých úhynoch. „Urobili sme, čo sme najlepšie vedeli a mohli. Ostatné je už na prírode,“ hovoria. Na začiatku bola ešte detská túžba Pavla Kamenského mať včely, tak tri-štyri úle.

Dnes je to ich životný štýl. Svoj život delia na obdobie pred včelami a obdobie s včelami. Aj keď sú vyučení včelári, neberú to ako remeslo, ale ako úžasnú záľubu, užitočnú aj pre všetkých v dolete ich včiel a pre všetkých, ku ktorým sa dostane ich med. „Pre nás je to zatiaľ jedna obrovská investícia, ktorá sa snáď v budúcnosti vráti,“ konštatuje Pavol Kamenský. „Viete, niekto míňa na cigarety, drahé dovolenky aj dvakrát ročne, nové topánky a butikový tovar, my na včely. Lebo tu platí: možno budeš mať, ale určite musíš dať,“ podotýka Tatiana Kamenská. No obaja svorne potvrdzujú, že život s včielkami je síce niekedy ťažký, ale zdravý, plný pohybu na zdravom vzduchu. Nie vtedy, keď má včelár chuť, ale vtedy, keď včely potrebujú, jedno, či prší, páli slnko alebo aj mrzne.