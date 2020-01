Kvôli situácii vo verejnej doprave zvolá kraj bezpečnostnú radu

Kraj a SAD Zvolen nedospeli k riešeniu.

24. jan 2020 o 16:19 Kveta Fajčíková

BANSKÁ BYSTRICA. Ani dnešné rokovanie medzi Banskobystrickým samosprávnym krajom a dopravcom - SAD Zvolen nedospelo k riešeniu, ktoré by odvrátilo hrozbu, že zajtrajším dňom prestanú prímestské spoje v kraji, ktoré zabezpečuje SAD Zvolen, premávať. Informoval o tom po viac ako dvojhodinovom rokovaní predseda predstavenstva zvolenskej SAD Adrián Polóny.

Ako upozornil, výnimku tvoria len linky, ktoré premávajú na základe osobitných zmlúv, uzavretých s jednotlivými samosprávami či podnikmi. Doplnil, že rokujú s jednotlivými samosprávami, ktoré prejavili záujem uzatvoriť individuálne zmluvy s dopravcom.

Podpredseda Banskobystrického samosprávneho kraja Ondrej Lunter informoval, že zvolajú bezpečnostnú radu kraja. Tá by mala rozhodnúť, či sa obrátia na bezpečnostnú radu štátu, keďže ide podľa neho o verejné ohrozenie obyvateľov.

Bezpečnostná rada kraja zasadne ihneď, ako bude uznášaniaschopná. Mohlo by sa tak stať ešte v priebehu dnešného večera.

Kraj sa podľa Ondreja Luntera súčasne obráti na súd s podnetom o vykonanie neodkladného opatrenia, ktorým by vyzval dopravcu, aby nekonal v rozpore so záujmami obyvateľov a aby naďalej zabezpečoval dopravnú obslužnosť tak, ako mu to vyplýva z platných licencií. Ak súd neodkladné opatrenie vydá, bude musieť dopravca naďalej poskytovať túto službu.

Kraj má v zálohe aj tretí krok. "V momente, keď príde k zrušeniu dopravnej obslužnosti a keď nevyjde na svoju trasu prvý autobus, ako správny dopravný orgán nariadime dopravcovi, aby vykonával dopravu," doplnil Ondrej Lunter.

Ondrej Lunter sa súčasne vyjadril aj k slovám premiéra Petra Pellegriniho, že za vzniknutou situáciou je neschopnosť vedenia kraja riešiť ju. "Ak premiér hovorí, že rozhodnutie súdu nemáme rešpektovať, tak hovorí, že máme jednať nezákonne," dodal s tým, že na stretnutie pozývali aj zástupcov štátu - konkrétne ministerstva hospodárstva, ktoré má cez MH manažment v SAD Zvolen takmer 40 percent. Na rokovanie však predstaviteľ MH manažment neprišiel.

Na čom za nezhodli

Župa tvrdí, že rokovania zlyhali na nezákonných požiadavkách dopravcu. Ten sa podľa nich neuspokojil s úhradou straty za rok 2019 vo výške 2,62 milióna eur a v rozpore so zákonom požadoval vytvorenie dodatku číslo 10 k existujúcej zmluve a okamžité vyplatenie pohľadávky z roku 2018.

"Dopravcovi nestačilo, že mu kraj vyšiel v ústrety so všetkými ekonomickými požiadavkami za rok 2019 a k dnešnému dňu mu doplatil rozdiel medzi zálohovými platbami a výkazmi straty za jedenásť mesiacov roku 2019, ktorý predstavuje viac ako 2,6 milióna eur, " konštatoval predseda BBSK Ján Lunter s tým, že dopravca trval aj na okamžitej úhrade pohľadávky z roku 2018 v sume 1,6 milióna eur. "Tú mu však BBSK nemôže v tejto chvíli uhradiť. Kraj však v pondelok dá túto sumu do notárskej úschovy a v momente, keď nastanú právne okolnosti, ktoré mu ju umožnia vyplatiť, tak to urobí," informoval Úrad BBSK.

„Nebránime sa vyplateniu žiadnych odôvodnených pohľadávok. Kraj ako verejná inštitúcia však musí postupovať v zmysle zákona a takúto úhradu v tejto chvíli nemáme možnosť bez právneho základu urobiť. Potrebujeme mať doručený a platný medzitýmny rozsudok. Požiadali sme dopravcu v tejto veci o trpezlivosť, nevyhovel nám však. Všetko, čo umožňoval zákon a ekonomická výhodnosť, sme im ponúkli,“ povedal predseda BBSK Ján Lunter.

Dopravca podľa neho nepristúpil ani na návrh novej dvojročnej zmluvy, ktorú mu vedenie BBSK ponúklo za rovnakých finančných podmienok, aké si dopravca sám určil v septembri minulého roka: "Namiesto toho požadoval dodatok číslo 10 k existujúcej zmluve, ktorý je však v tomto momente absolútne nezákonný".

