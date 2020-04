Minúta po minúte: Existujú zdravotné riziká v domovoch seniorov aj v našom kraji?

Župan Ján Lunter a vedúci Úradu BBSK Matúš Hollý v živej diskusii regionálnych týždenníkov MY.

29. apr 2020 o 12:54

ŽIVÁ DISKUSIA regionálnych týždenníkov MY: STRETNUTIE SO ŽUPOU - BBSK V ČASE KORONAKRÍZY.

Diskutujeme s predsedom Banskobystrického samosprávneho kraja Jánom Lunterom a riaditeľom Úradu BBSK Matúšom Hollým.

Ako sa darí Banskobystrickej župe zvládať koronakrízu? Existujú zdravotné riziká v domovoch seniorov aj v našom kraji? Aké protipandemické opatrenia boli prijaté? Aký sú dopady krízy na rozpočet a fungovanie BBSK?

Aj o týchto témach diskutujeme naživo na facebookovom profile MY Banská Bystrica.

Máte na diskutujúcich otázky? Pošlite nám ich mailom na sefredaktor.zh@petitpress.sk alebo ich napíšte priamo do komentárov pod viedo na facebooku, opýtame sa za vás.

Minúta po minúte:

15.00 Moderátorka ukončila diskusiu, poďakovala sa Jánovi Lunterovi a Matúšovi Hollému za účasť. Ďakujeme za pozornosť.

14. 59 Matúš Hollý vyzdvihol snahu ľudí pomáhať, v databáze majú okolo 300 dobrovoľníkov. Prišli s množstvom dobrých nápadov, ako túto situáciu zvládnuť.

14. 58 Ivana Zigová sa pýta, ako nás zmenila táto situácia. Ján Lunter hovorí, že nás táto skúsenosť naučila mnohým veciam napríklad v oblasti školstva, ktoré by sa dali využiť aj pre budúcnosť.

14. 55 Čitateľka chce poznať názor, do akej miery odporúčajú pre zamestnancov inštitúcií vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti home office. Predseda BBSK hovorí, že je to v kompetencii riaditeľov inštitúcií a nechcú im do toho vstupovať.

14.51 Moderátorka otvára blok otázok čitateľov. Čitateľ sa pýta, či mali problém napríklad s nekvalitnými rúškami z Číny. Ján Lunter odpovedá, že sa snažili nakupovať predovšetkým certifikované rúška.

14. 48 Kraj pomáha aj lekárom na území kraja s rúškami, rukavicami, či hygienickými pomôckami, situácia však stále nie je ideálna. Kedysi sa napríklad rúška dali nakúpiť po 8 centov, dnes cena narástla aj na 60 centov.

14. 46 Ján Lunter hovorí aj o dopade koronakrízy na kultúrne inštitúcie kraja, ktorým sa napriek tomu, že sú stále zatvorené, darí hľadať alternatívy pre svoju činnosť. Ubezpečil, že prepúšťanie zamestnancov kultúrnych inštitúcií neplánujú.

14.45 "Po vrátení sa do normálu treba minimalizovať riziká ďalších vĺn ochorenia," hovorí M. Hollý s tým, že dopredu si treba definovať aj to, ako bude vyzerať septembrový návrat do školských lavíc.

14.37 Kraj sa snaží od začiatku proaktívne pristupovať k riešeniu pandemickej situácie a chce otvárať v spolupráci s centrálnymi orgánmi aj témy, čo nás bude stáť návrat do normálu.

14.32 Matúš Hollý hovorí aj o tom, že balíček opatrení bude na rozhodnutí poslancov, nebolo by však dobré, ak by sa dotkol cestnej infraštruktúry, či investícií do škol a majetku kraja.

14. 30 Koronakríza výrazne zasiahla po ekonomickej stránke aj samosprávy. Už na májovom krajskom zastupiteľstve chce kraj poslancom predložiť aj návrh balíčka opatrení, ako túto náročnú situáciu zvládnuť.

14. 27 Dôvody na obavy obyvateľov z karanténnych centier nie sú podľa Matúša Hollého opodstatnené. Sú tu dodržané prísne bezpečnostné a hygienické štandardy, po každom turnuse sa tu prísne dezinfikuje na základe požiadaviek hlavného hygienika

14. 20 Ján Lunter pochválil spoluprácu s ministerstvom vnútra a zahraničných vecí a v oblasti starostlivosti o repatriantov, ktorých umiestňujú aj do karanténnych zariadení na území kraja.

14. 16 Matúš Hollý odpovedá na otázku moderátorky, čo by nastalo v prípade, ak by sa v niektorom zo zariadení potvrdila pozitivita na Covid 19. Pre tieto prípady majú presne vypracovaný krízový plán v spolupráci s riaditeľmi zariadení, Úradom BBSK, ale aj Regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva a dokonca aj políciou v prípade, že by muselo ísť celé zariadenie do izolácie.

14.12 Kraj prispel sumou 20 tisíc eur na zriadenie mobilnej jednotky, ktorá sa bude po kraji pohybovať a testovať zamestnancov sociálnych zariadení v kraji.

14.10 Matúš Hollý informuje, že včerajškom pristúpili k plošnému testovaniu zamestnancov a klientov sociálnych zariadení. Začali včera v Domove sociálnych služieb a domove dôchodcov v Žiari nad Hronom, pokračovať budú ďalšími zariadeniami.

14.07 Krízový plán obsahuje rôzne detaily - meranie teploty, spôsoby dezinfekcie a ochrany. Išlo o úplné detaily - od spôsobu správneho umývania rúk, po poučenie personálu pri podozrení na ochorenie klientov na Covid 19.

14.03 Ján Lunter hovorí o fungovaní úradu v čase korony. Hovorí o tom, že prizvali odborníkov do krízového štábu a pravidelne sa stretávajú. Pre každé zo svojich zariadení kraj vypracoval krízový plán.

14:00 - Moderátorka Ivana Zigová privítala hostí diskusie - predsedu BBSK Jána Luntera a Matúša Hollého, riaditeľa Úradu BBSK