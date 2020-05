Slovenka rieši v Škótsku nútené sobáše aj ženské obriezky. Získala za to prestížne ocenenie

Za svoju prácu získala ocenenie Scottish Social Services Awards, ktoré sa považuje za Oscara v sociálnej oblasti.

26. máj 2020 o 11:00 Kveta Fajčíková

Janu Ridegovú pozná mnoho obyvateľov Banskej Bystrice ešte z obdobia, keď pôsobila v Komunitnom centre v Sásovej. Dnes poskytuje ako terapeutka praktickú a emocionálnu pomoc a podporu obetiam rôznych foriem násilia v škótskom Edinburghu. Svoju náročnú, no zmysluplnú prácu miluje. V rámci organizácie, pre ktorú pracuje, rieši veľmi náročné životné situácie klientov, predovšetkým žien z krajín Afriky a južnej Ázie, ale tiež z krajín východnej a juhovýchodnej Európy. V jej náročnej agende sú napríklad ženské obriezky, nútené sobáše, obchod s ľuďmi alebo takzvané vraždy, ktoré sa dejú pre zachovanie cti rodiny.



Aká bola vaša cesta z Banskej Bystrice až do Edinburghu?

Na univerzite v Edinburghu som študovala v rokoch 2006 až 2010, takže som sa sem v podstate po dvoch rokoch iba vrátila. V Banskej Bystrici som krátko pôsobila na odbore sociálnych vecí mestského úradu a potom sme rozbiehali Komunitné centrum Sásová.

Boli to krásne, podnetné a veľmi intenzívne roky, urobilo sa kus práce, no profesijné cesty ma neskôr zaviali do Glasgowa a potom do Edinburghu. Tam s rodinou momentálne žijem a pracujem.

V Glasgowe ste pôsobili ako odborníčka v oblasti komunitného vzdelávania v Crossroads Youth and Community Association Glasgow (CYCAG). Pôsobiť v teréne v rušnom Glasgowe, ktorý je doslova mekkou rôznych národností a etník, muselo byť na jednej strane náročné, no na strane druhej to musela byť vynikajúca škola....

Organizacia CYCAG pôsobila v časti Govanhill, kde žije okolo 15-tisíc obyvateľov, no žije tu mnoho národností a hovorí sa tu viac ako 50 jazykmi. Je to teda štvrť menšia ako Sásová, no naozaj tu žije rôznorodá zmes obyvateľov prakticky z celého sveta. Tiež tu žilo v rokoch, keď som tam pôsobila, okolo 5000 Rómov, ktorí boli z veľkej časti od nás zo Slovenska a bez našej pomoci by sa v tunajších podmienkach ťažko zorientovali.

Pomerne častým javom v komunite bol v tom čase aj obchod s ľuďmi, pričom riešiť tieto prípady bolo dosť náročné. Bola som v tíme ľudí, ktorí spolupracovali so slovenským ministerstvom vnútra.